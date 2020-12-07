السودان يسجل 279 إصابة و6 وفيات جديدة بجائحة (كورونا)

فايروس كورونا حول العالم الى سجن كبير

الخرطوم 7 ديسمبر 2020 - أعلنت السُّلطات الصحية في السودان، عن تسجيل 279 حالة جديدة بفايروس كورونا، و6 وفيات مقابل تعافي 64 شخصاً من الوباء.

ووفقًا لآخر تحديث صادر عن وزارة الصحة، فإن عدد الإصابات منذ بدء انتشار الجائحة في مارس الفائت بلغ 19.747، تعافي منهم 11.181، فيما وصل عدد الوفيات بسبب الفايروس إلى 1.201 حالة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين: "نُعلن عن تسجيل 279 إصابة جديدة بجائحة كورونا، إضافة إلى تسجيل 6 وفيات، مقابل معافاة 163 شخص، بحسب التقارير الوبائية ليوم السبت الخامس من ديسمبر".

وأشارت إلى أن الحالات الجديدة سُجلت منها 225 في الخرطوم، و11 حالة في الجزيرة، و5 في نهر النيل، أما غرب كردفان فقد سجلت 3 حالات، إضافة إلى إصابة واحدة في كل من كسلا والقضارف وشمال كردفان.

وطالبت وزارة الصحة السودانيين بالتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه، علاوة على تطبيق الإرشادات الوقائية مثل استخدم الكمامة والتباعد الاجتماعي، لمنع تفشي الفايروس بصورة كبير.

وبدأت الموجة الثانية من فايروس كورونا في التفشي داخل السودان في أواخر أكتوبر الفائت، وسط توقعات بأن تصل ذروتها بنهاية ديسمبر الجاري.

ولم تفرض السلطات السودانية إجراءات مشددة لمنع تفشي الوباء على نطاق واسع، واكتفت بتأجيل بداية العام الدراسي لمستوى الأساس والثانوي وتقليل عدد الموظفين في المؤسسات، لكن ولاية الخرطوم منعت التجمعات وأغلقت صالات الأفراح، فيما علقت بعض الجامعات الدراسة من بينها جامعتي الخرطوم والسودان.