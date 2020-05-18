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السودان يسجل 302 إصابة بـ(كورونا) و8 وفيات

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كورونا تحول العالم إلى مكان مخيف

الخرطوم 18 مايو 2020 – أعلنت السُلطات الصحية في السودان، عن تسجيل (302) حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 8 وفيات.

وارتفع بذلك عدد المصابين مُنذ بدء الوباء إلى 2591 حالة، منها 105 حالة وفاة مقابل تعافي 247 شخص.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، فجر الاثنين: "نُعلن عن تسجيل 302 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 8 وفيات، وفقًا للتقارير الوبائية".

وأشارت إلى أن الحالات سُجلت منها 235 حالة في الخرطوم، 11 حالة في كل الجزيرة وشمال كردفان، 10 حالات في كل من سنار وغرب دافور، 7 حالات في القضارف، 5 حالات في كل من شمال دارفور وجنوب دارفور، 4 حالات في النيل الأبيض، 3 حالات في النيل الأزرق وحالة واحدة في غرب كردفان.

وأفادت بأن الوفيات الجديدة سُجلت منها 3 حالات في الخرطوم، وحالتي وفاة في الجزيرة ووفاة واحدة في كل القضارف وشمال دارفور وغرب دارفور.

وقالت الوزارة إن المصابين يتلقون الرعاية الصحية في مراكز العزل، فيما يجري البحث النشط عن المخالطين للحالات الجديدة.

ولا تزال الخرطوم تسجل عدد الإصابات الأكبر مقارنة ببقية الولايات، حيث وصل فيها عدد المصابين إلى 2109، تليها الجزيرة بـ 140 إصابة، وشمال كردفان بـ 88 حالة، والقضارف بـ 77 إصابة، أما بقية الحالات فهي موزعة على بقية ولايات السودان بنسب متفاوتة.



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