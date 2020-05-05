السودان يسجل 4 وفيات بـ (كورونا) و100 إصابة جديدة

تزايد اصابات كورونا في السودان

الخرطوم 5 مايو 2020 – أعلنت السلطات الصحية بالسودان، الثلاثاء، تسجيل 100 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، بجانب 4وفيات.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة الاتحادية، تلقته "سودان تربيون"، أن الحالات الجديدة سجلت من ولايات الخرطوم (86) حالة، شمال كردفان (8) حالات، القضارف (3) حالات، سنار (حالتين)، الجزيرة واحدة.

أما الوفيات فسجلت اثنتين في ولاية شمال كردفان، وواحدة في ولاية الخرطوم من ضمن الحالات التي أعلن عنها سابقا، بينما سجلت واحدة من ولاية الجزيرة.

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى (778) حالة متضمنة (45) وفاة.

وبلغ إجمالي الإصابات تراكميا منذ بداية الجائحة في السودان حسب الولايات المتأثرة، الخرطوم (680) حالة، الجزيرة (30) حالة، القضارف (12) حالة، نهر النيل (5) حالات، غرب كردفان (4) حالات، سنار (10) حالات، شمال كردفان (23) حالة، شرق دارفور (حالتين)، جنوب دارفور (5) حالات، شمال دارفور (3) حالات، أما ولايات النيل الأبيض، وسط دارفور، البحر الأحمر، الشمالية، فسجلت (حالة واحدة) لكل ولاية، وبهذا يصبح عدد الولايات المتأثرة حتى الآن (14) ولاية.

وطبقا للبيان، تماثلت 9 حالات للشفاء، 8 حالات في ولاية الخرطوم، وحالة شفاء واحدة في ولاية وسط دارفور، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى (70) حالة.

ويتلقى المرضى الرعية الطبية اللازمة، ويستمر نظام متابعة المخالطين في البحث النشط عن الحالات الجديدة.

وشددت وزارة الصحة الاتحادية على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.