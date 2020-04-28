السودان يسجل 43 إصابة جديدة بفايروس (كوفيد -19)

تزايد اصابات كورونا في السودان

الخرطوم 28 أبريل 2020 - أعلنت السلطات الصحية بالسودان، الثلاثاء، تسجيل 43 إصابة جديدة بفايروس كوفيد – 19 المعروف باسم "كورونا"، متضمنة 3 وفيات.

ويعد هذا الرقم أعلى حصيلة للمرض يعلنها السودان في يوم واحد منذ بدء تفشي الحالات قبل نحو خمسة أسابيع.

وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة، تلقته "سودان تربيون"، أن الحالات الجديدة سجلت في ولاية الخرطوم (33) حالة، الجزيرة 9 حالات، غرب كردفان (حالة واحدة)، وبهذا يترفع العدد الكلي ارتفع إلى 318 حالة متضمنة 25 وفاة.

وأوضح البيان أن إجمالي الإصابات تراكميا منذ بداية الجائحة في السودان حسب الولايات المتأثرة: الخرطوم 289 حالة، الجزيرة 17 حالة، القضارف 3 حالات ومثلهم في نهر النيل.

أما ولايات (النيل الأبيض، وسط دارفور، شرق دارفور، البحر الأحمر، سنار، غرب كردفان)، فقد سجلت حالة واحدة لكل ولاية لدميع عدد الولايات المتأثرة حتى الآن (10) ولايات.

وأشار البيان إلى أن 10 حالات تماثلت للشفاء ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 31، وأن المرضى يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، ويستمر نظام متابعة المخالطين في البحث النشط عن الحالات الجديدة.