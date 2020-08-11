السودان يسجل 5 وفيات و35 إصابة جديدة بفايروس (كورونا)

- فايرس كورونا أثار ذعرا واسعا وأثر على حركة الاقتصاد والسفر في غالب دول العالم
الخرطوم 11 أغسطس 2020 - أعلنتَ وزارة الصحة السودانية، الثلاثاء، تسجيل 5 وفيات، و35 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى تعافي 16 حالة.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقته "سودان تربيون"، أن إجمالي الإصابات ليوم الأحد الماضي، ارتفع إلى 12 آلاف و33، منها 786 وفاة و6 آلاف و282 حالة تعافٍ.
ووصفت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف" نسبة الوفيات بجائحة كورونا في السودان بأنها الأعلى بين دول الساحل والصحراء (س ص) إثر بلوغها 6%، بينما قالت وزارة الصحة إن معدلات تفشي المرض في ازدياد بولايتي الشمالية والبحر الأحمر.
وتحاول السلطات السودانية تطبيق قدر عال من الالتزام الصحي بفرض اغلاق جزئي وحظر تجوال مسائي لكن غالب السودانيين لا يكترثون إلى الإجراءات الصحية المطلوبة حيت تكتظ الأسواق والمحال التجارية بعيدا عن تطبيق أي اشتراطات صحية تمنع انتقال العدوى.
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