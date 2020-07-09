السودان يسجل 5 وفيات و74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تزايد اصابات كورونا في السودان

الخرطوم 9 يوليو 2020 - أعلنتَ وزارة الصحة السودانية الخميس، تسجيل 5 وفيات، و74 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى تعافي 126 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان، تلقته "سودان تربيون"، أن إجمالي الإصابات ليوم الإثنين الماضي، ارتفع إلى 10 آلاف و158، منها 641 وفاة و5 آلاف و200 حالة تعافٍ.

وأعلنت السُلطات السودانية، الثلاثاء الماضي، تخفيف القيود التي فرضتها لمنع تفشي فيروس كورونا، مكتفية بتطبيق حظر جزئي مع الاستمرار في إغلاق المدارس والجامعات.

وفرضت السلطات حظرا صحيا، في مارس الماضي، على نحو جزئي لمنع تفشي فيروس كورونا، قبل أن تعلن فرضه بشكل كامل في أبريل لمدة 3 أسابيع، وكانت تقوم بتجديده دوريا، حيث آخر تجديد كان في 29 يونيو الماضي وانتهى الثلاثاء الماضي.