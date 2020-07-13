السودان يسجل 7 وفيات و67 إصابة جديدة بفايروس كورونا

تزايد اصابات كورونا في السودان

الخرطوم 13 يوليو 2020 -أعلنتَ وزارة الصحة السودانية، السبت، تسجيل 7 وفيات، و67 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى تعافي 62 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقته "سودان تربيون"، أن إجمالي الإصابات ليوم الخميس الماضي، ارتفع إلى 10 آلاف و316، منها 657 وفاة و5 آلاف و403 حالة تعافٍ.

والأسبوع الماضي، أعلنت السُلطات السودانية، تخفيف القيود التي فرضتها لمنع تفشي فيروس كورونا، مكتفية بتطبيق حظر جزئي مع الاستمرار في إغلاق المدارس والجامعات.

وفرضت السلطات حظرا صحيا، في مارس الماضي، على نحو جزئي لمنع تفشي فيروس كورونا، قبل أن تعلن فرضه بشكل كامل في أبريل لمدة 3 أسابيع، وكانت تقوم بتجديده دوريا، حيث آخر تجديد كان في 29 يونيو الماضي وانتهى الثلاثاء الماضي.