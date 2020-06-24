السودان يسجل 7 وفيات و93 إصابة جديدة بفايروس (كورونا)

- فايروس كورونا حول العالم الى سجن كبير
الخرطوم 24 يونيو 2020 - أعلنت السلطات الصحية السودان، الأربعاء، تسجيل 7 وفيات و93 إصابة بالفايروس، و100 حالة تعاف.
وقالت وزارة الصحة الاتحادية في بيان تلقته "سودان تربيون" إن أرقام الإصابات والوفيات الجديدة خاصة بيوم الأحد الماضي؛ إذ عادة ما يعلن السودان حصيلة ضحايا الفيروس متأخرا، خلافا لأغلب الدول الأخرى.
وأوضحت أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 8 آلاف و889؛ بينها 548 وفاة، و3 آلاف و699 حالة تعاف.
وتعمل وزارة الصحة الاتحادية حسب البروتوكول المحدث لحالات التعافي والخروج من العزل، كما يعمل الفريق الاتحادي مع إدارات الوبائيات الولائية على المراجعة الدورية والتحقق من البيانات اليومية التراكمية.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقانون الطوارئ الصحية والبقاء في المنازل وتطبيق الإرشادات الوقائية (التباعُد الاجتماعي، غسل اليدين، آداب العطس والسعال، فضلاً عن التبليغ الفوري) ومُتابعة التقارير اليومية حول الوبائيات بموقع الوزارة على “فيسبوك” وموقع مرصد السودان الصحي الخاص بالجائحة.
وحتى صباح الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 9 ملايين و361 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 479 ألفا، وتعافى أكثر من 5 ملايين و47 ألفا، وفق موقع "world meters" المختص برصد تطورات الفايروس.
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