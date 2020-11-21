السودان يسحب تحفظات على ميثاق حقوق الطفل ويمنع الزواج دون سن الـ18

- عبد الله حمدوك
الخرطوم 21 نوفمبر 2020 - سحب السودان تحفظات تتعلق بحقوق الطفل في الميثاق الأفريقي، بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي للطفل.
وتحفظ السودان في 2004، على بعض الفقرات الواردة في الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل.
وتتعلق المواد التي كان السودان يتحفظ عليها بضمان حق الفتيات الحوامل في التعليم وزواج الأطفال دون سن الـ 18 وخطبتهم.
وقال مجلس الوزراء، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت: "وافق مجلس الوزراء، الخميس، على سحب التحفظات السابقة على الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته".
وأتت موافقة مجلس الوزراء بناء على مذكرة رُفعت إليه من المجلس القومي لرعاية الطفولة، طالب فيها برفع التحفظات لانتفاء مسوغاتها، بعد مصادقة السودان على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل 1989.
وأشارت المذكرة إلى انتفاء التحفظات بعد تطور التشريعات الوطنية خلال الفترة الفائتة، خاصة في ظل باب الحقوق والحريات بالوثيقة الدستورية -التي تحكم فترة الانتقال.
ويشكل الأطفال نحو 48.5 من سكات السودان، بحسب التعداد السكاني للعام 2008.
وقالت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، لينا الشيخ، إن التحفظات السابقة "استهدفت الطفلات على سبيل القهر وعدم الاعتراف بحقوقهن".
وأشارت إلى أنها ادخلت البلاد في حرج دولي، لأنها جاءت على مواد جوهرية في الميثاق.
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