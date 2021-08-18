السودان يسمح بدخول جميع الركاب القادمين من الخارج

الخرطوم 18 أغسطس 2021- أصدرت سلطة الطيران المدني السودانية بتوصية من اللجنة العليا للطوارئ الصحية نشرة طيارين (نوتام) بالسماح بدخول جميع الركاب القادمين من الخارج بمن فيهم الأجانب القادمين من الهند.
- مطار الخرطوم الدولي ـ صورة ارشيفية
واشترطت السلطة بحسب بيان اطلعت عليه "سودان تربيون" الأربعاء حصولهم على شهادة سلبية لفحص الكورونا (PCR) خلال 72 ساعة أو 96 ساعة للقادمين من الأميركتين وأوروبا واستراليا ونيوزيلندا بعمر 8 سنوات فأكثر.
كما وجه مدير سلطة الطيران المدني بتمديد مدة صلاحية فحص كوفيد 19 (RT-PCR) لتكون 96 ساعة قبل الوصول من جميع الدول لمدة 3 ايام اعتبارا من 2021/8/18 وحتى 2021/8/21 الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي ومن ثم العمل بحسب ما ورد بنشرة الطيارين.
وأوضح انه في حالة مخالفة الاشتراطات الصحية أعلاه تتكفل الشركة الناقلة بتكاليف الحجر المؤسسي وإجراءات الفحص والالتزامات الأخرى لمدة 14 يوم.
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