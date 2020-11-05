السودان يشترط فتح المعابر مع جنوب السودان بإنهاء ترسيم الحدود

الخرطوم 5 نوفمبر 2020 -اشترط والي ولاية النيل الأبيض إسماعيل وراق، فتح المعابر الحدودية مع جنوب السودان، بترسيم الحدود بين البلدين الذين يتنازعان على تبعية 5 مناطق.

والي النيل الأبيض اسماعيل وراق وسط معتصمي جودة

والثلاثاء، عقدت لجنة فنية مشتركة لترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان اجتماعا، في جوبا، برعاية الاتحاد الأفريقي، للإسراع في إنهاء الخلاف حول ترسيم المناطق الحدودية.

ويتنازع البلدان على تبعية خمس مناطق حدودية هي كاكا التجارية، ودبة الفخار والمقينص، الميل 14 جنوب بحر العرب، وحفرة النحاس، كافي كنجي.

وقال والي النيل الأبيض، إسماعيل وراق، الخميس: "إن فتح المعابر مع دولة جنوب السودان لن يتم إلا بعد ترسيم الحدود".

وتعهد الوالي، الذي خاطب اعتصام سلمي بمنطقة جودة التابعة لمحلية الجبلين بولاية النيل الأبيض المحاذية لجنوب السودان، بتوفير خدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء للمنطقة، حيث يطالب الأهالي بها.

وطلب وراق من المستشار القانوني فتح تحقيق فوري مع الجهات المعنية من "النيابة والجهاز القضائي" حول أحداث عنبر جودة وأحداث جودة الفخار.

وأكد الوالي على أن حكومته ملتزمة بإنشاء جسر في المنطقة، موجهًا حكومة الولاية بعمل الدراسات الهندسية.

وأشار الوالي إلى أن بعض المطالب المرفوعة من المعتصمين يرتبط حلها بالمركز مثل قضية المتضررين من العائدين من جنوب السودان.

وكشف عن تكوين وفد رفيع من الولاية للذهاب للعاصمة الخرطوم لمقابلة رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء، لطرح هذه القضايا عليهم وايجاد حلول لها.

وتقرر عقد اجتماع مشترك بين لجنة المعتصمين ولجنة أمن الولاية لاتخاذ قرار بشأن انسباب المواد الغذائية دون تصاديق أمنية.

وكشف وراق على صدور قرارات من حكومة الولاية لمعالجة المسارات الرعوية وذلك بنزع أي مشروع زراعي تم تصديقه في مسار رعوي، وذلك للحد من المشاكل بين المزارعين والرعاة.