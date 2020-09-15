السودان يشرع في إعداد رؤية لسياسته الخارجية في فترة الانتقال

الخرطوم 15 سبتمبر 2020 – قالت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، إنها شرعت في إعداد رؤية شاملة لموجهات سياسات البلاد الخارجية في فترة الحكم الانتقالي.

عمر قمر الدين وزير الخارجية السودانية المكلف

ويطالب المحتجين، الذين نجحوا في إسقاط حكم الرئيس السابق عمر البشير، بوضع سياسية خارجية مكرسة لخدمة السودان بعيدًا عن المحاور الإقليمية والدولية.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، تلقته "سودان تربيون": "شرعنا في إعداد إستراتيجية تهدف لتقديم رؤية شاملة وموجهات لسياسة السودان الخارجية خلال الفترة الإنتقالية".

وأشارت إلى أن الرؤية تستهدي بشعارات الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة، وفق مضامين إعلان الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية وبرامج الحكومة الانتقالية، على أن يتم ذلك في إطار برنامج زمني محدد وآليات للمتابعة والتنفيذ.

وأكد البيان على عرض الجوانب الرئيسية من الاستراتيجية في مشاورات موسعة مع المختصين سواء كانوا رجال فكر أو أساتذة جامعات أو إعلاميين أو مراكز البحث، وذلك أن تُدشن رسميًا في أسبوع يُخصص للدبلوماسية السودانية.

ويتوقع أن تبدأ وزارة الخارجية في العمل بالاستراتيجية فور اعتمادها من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.