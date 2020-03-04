السودان يصدر 20 ألف رأس من الماشية الحية الى مصر

المويلح 4 مارس 2020- شرع السودان رسميا الأربعاء في تصدير أولى شحنات من الماشية الحية الى مصر بعد توقف امتد لنحو 4 أشهر.

ضأن في طريقه الى ميناء التصدير بسواكن

وأعلن وزير الثروة الحيوانية علم الدين عبد الله أبشر بداية تصدير شحنة الأبقار الى مصر على تتوالى الشحنات خلال الأيام المقبلة، بما يحقق دخلا يصل الى 50 مليون دولار شهريا.

وأعرب الوزير خلال تدشينه تصدير الشحنة من سوق المويلح غرب أمدرمان، عن أمله في عدم تعرض الصادر الى مشكلة مرة أخرى، قاطعا باتخاذهم كل الاجراءات اللازمة التي تضمن سلامة القطيع.

وكشف الوزير عن ترتيبات لوضع سياسات رشيدة وبذل مزيد من الجهود من اجل تطوير قطاع صادر الماشية الحية واللحوم.

وتوقع انتعاش الاقتصاد السوداني عبر سوق المويلح أكبر سوق للماشية في افريقيا وزاد " المويلح اسم مرموق في صادر الإبل والأبقار".

ودعا المصدرين والمنتجين للتعاضد والتكاتف من اجل تحقيق مصلحة البلاد.

من جانبه ابدى صاحب مشروع مبروكة للإنتاج الزراعي والحيواني محمد احمد محمود أبكر -صاحب الشحنة الاولى للصادر الحي الى مصر-سعادته باستئناف الصادر بعد فترة طال انتظارها نسبة للتوقف بسبب ظهور بؤرة حمى الوادي المتصدع.

وكشف عن تحمل المنتجين والمصدرين خلال فترة التوقف مصاعب كبيرة جراء ارتفاع التكلفة خاصة أسعار الاعلاف.

وشكا الأمين العام للمصدرين السابق صديق حدوب من تضخم كبير بسبب ارتفاع الأسعار الأمر الذي يتطلب المعالجة مع الدولة والجهات ذات الصلة لحل مشكلة الأعلاف حيث وصل جوال الذرة الي ٣ ألف جنيه.

كما لفت الى ان الجبايات الكثيرة تزيد التكلفة على المنتج وتصل أكثر من ٢٠% وأثرت سلبا على المصدرين.