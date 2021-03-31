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السودان يصدر 40 طن من اللحوم الى الأردن بعد توقف لعشر سنوات

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الخرطوم 31 مارس 2021- كشفت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية في السودان الأربعاءعن وصول أول شحنة لحوم مذبوحة الي المملكة الأردنية بعد توقف دام عشرة سنوات.

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ميناء بورتسودان في شرق البلاد

وظل السودان يعاني لسنوات من ضعف المسالخ والاشتراطات الصحية للحوم المذبوحة بغرض التصدير ما أسهم في ضعف عائدات الثروة الحيوانية.

وأعلن وزير الثروة الحيوانية حافظ ابراهيم عبد النبي عن "وصول أول شحن للحوم العجالى المذبوحة الي المملكة الأردنية والتي تقدر 40 طن بعد عقد من توقفها.

وكشف الوزير عن تفعيل البرتوكولات الثنائية بين البلدين لتذليل كافة معوقات الصادر لانسياب صادر اللحوم المذبوحة.

بدورها اكدت وكيل وزارة الثروة الحيوانية آمال الماحي خلال لقائها الأربعاء بالوفد الأردني برئاسة مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية علي أبو نقطة ضرورة أهمية توطيد العلاقات الأردنية والتنسيق المستمر بين السودان والمملكة الأردنية الهاشمية خاصة في مجال استيراد اللحوم المذبوحة وذلك لمصلحة ومنفعة البلدين

كما أطلعت الوفد على الامكانيات الكبيرة التي تمتع بها المحاجر والمسالخ والمعامل وجودتها ومطابقتها الاشتراطات الصحية الدولية.

وقالت إن الهدف من الزيارات استيراد لحوم مبرده ومجمده للاستهلاك المحلي عبر شراكات مع القطاع الخاص

كما أعلنت عن تجديد البرتوكول الموقع بينهما وجاهزية وزارتها عن توفير احتياجات الأردن من اللحوم لتحقيق الأمن الغذائي وتساهم في دعم خزينة الدولة بالعملات الصعبة لتنمية الاقتصاد الوطني.

من جانبه قال مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية الأردن علي خلف أبو نقطة ان زيارتهم للسودان جاءت بناء على تكليف لجنة فنية من مجلس الوزراء لتقييم الوضع الصحي للأغنام في السودان وذلك بهدف اعادة تصدير لحوم الضأن الي أسواق الأردن بالإضافة الي تقييم المحاجر والمسالخ والمعامل



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