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السودان يضاعف الرواتب الحكومية بنسبة 569%

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وزير المالية ابراهيم البدوي

الخرطوم 14 أبريل 2020 - أعلنت الحكومة السودانية عن مضاعفة الرواتب الحكومية بنسبة بلغت 569%، رافعًا فيها الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة آلاف جنيه، اعتبارًا من مايو المقبل.

وظل العاملين في المؤسسات الحكومية، يشتكون من سنوات طويلة، من ضعف رواتبهم، في وقت ترتفع فيه نسبة التضخم شهريًا.

وقالت وزير المالية إبراهيم البدوي، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء: "تقرر زيادة الرواتب بنسبة 569%، ورفع الحد الأدنى للأجور من 425 إلى ثلاثة آلاف جنيه".

وأشار الوزير إلى الزيادة تأتي في إطار المساعي لرفع القدرات المعيشية وحل المشكلة الحقيقية في أجور الخدمة المدنية.

وبهذا القرار يرتفع راتب أقل عامل في المؤسسات الحكومية إلى 7.130 جنيه عوضًا عن 1.911، فيما ارتفع راتب الخريج الجامعي إلى 17.344 جنيه بدلًا عن 2.741.

وبحسب البيانات التي أرفقها وزير المالية في البيان، فأن أساتذة المدارس عُدلت درجتهم الوظيفية إلى الدرجة الثامنة ليكون راتب كل فرد منهم 19.631 جنيه بدلًا عن 2.741.

ووضعت البيانات وظائف الاستاذ الجامعي والطبيب المتخصص ووكلاء الوزارات في القطاع الأول براتب شهري يصل إلى أكثر من 50 ألف.

وكان تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الثورة التي نحجت في الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير، قد صرح مؤخرًا، بأنه بصدد إجراء تحديث على دراسته الخاصة بتحديد الأجور.

وقد قام بإجراء الدراسة في أواخر 2018، حدد فيها مبلغ 8 ألف، كحد أدني لتغطية تكاليف المعيشية اليومية.

ويرى مراقبون أن القرار الحكومي الذي اتخذ في خضم ظروف اقتصادية قاسية ليس سوى مقدمة لإعلان رفع الدعم عن السلع الحيوية على رأسها الخبز والمحروقات.



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