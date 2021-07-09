السودان يطلب انضمامه لمشروع أميركي لإنتاج الكهرباء بأفريقيا

الخرطوم 9 يوليو 2021 ـ طلب السودان من الولايات المتحدة الأميركية تضمنه في مشروع أميركي ضخم يستهدف انتاج 30 ألف ميغاواط من الكهرباء في أفريقيا من أجل تعزيز جهود التنمية بالقارة.

المديرة التنفيذية لوكالة الولايات المتحدة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور

وأجرى رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الجمعة، اجتماعاً إسفيرياً مع المديرة التنفيذية لوكالة الولايات المتحدة الأميركية للتنمية الدولية، السفيرة سامانثا باور.

وأبدت السفيرة باور استمرار دعم وكالة التنمية الدولية لمختلف البرامج المشتركة مع الحكومة الانتقالية، تحديداً لتحقيق مساعيها لتطبيق اتفاق جوبا لسلام السودان، وعودة النازحين واللاجئين، وصولاً لتأسيس دولة ديموقراطية راسخة.

وتناولت السفيرة مع رئيس الوزراء مشروع الولايات المتحدة الأميركية المرتبط بالطاقة والطاقة المتجددة بالقارة الافريقية (Power Africa)، وهو مشروع ضخم يستهدف انتاج 30 ألف ميغاواط من الكهرباء للقارة لأجل تعزيز جهود التنمية بدول القارة.

وطلب رئيس الوزراء من السفيرة باور إمكانية دخول السودان في هذا المشروع المهم، نظراً للممكنات الكبيرة التي يحملها للاقتصاد السوداني من موارد متعددة وضخمة.

كما أطلع حمدوك السفيرة باور على مختلف التطورات والأوضاع الاقليمية، وأكّدا أن خلق نماذج تنموية بالقارة تُساعد على استقرار وأمن وسلام دوله وشعوبه وازدهارها.