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السودان يطلب من اسبانيا مساعدته في إعفاء الديون

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الخرطوم 21 أبريل 2021- طلبت الحكومة الانتقالية في السودان من اسبانيا دعمها في عملية إعفاء الديون.

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جبريل ابراهيم

وتأمل حكومة الانتقال من الدول الأوروبية مساعدتها فى الوصول إلى مرحلة إعفاء الديون بعد إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب.

ودعا وزير المالية جبريل إبراهيم أسبانيا إلى دعم السودان في دفع المتأخرات المستحقة ومن ثم الوصول إلى نقطة اتخاذ القرار ضمن مبادرة Hipc والقاضية بإعفاء الديون في شهر يونيو المقبل.

وطبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة المالية تلقته سودان تربيون الأربعاء فإن التقى بسفير إسبانيا في الخرطوم وأبلغه عزم الحكومة على إزالة التحديات التي تواجه البلاد فى الاندماج مع المؤسسات المالية الدولية بعد عقود من الانقطاع.

كما أثنى على دور اسبانيا في مجال الطاقة المتجددة التي يمكن الاستفادة منها في زيادة وتنويع الإنتاج الكهربائي في السودان.

وأشار إلى أهمية قيام مشروعات حيوية سيما بالمناطق التي عانت من الحروب والمناطق الطرفية حتى يشعر الناس بفوائد السلام.

وقدم الوزير دعوة عبر السفير لرجال الأعمال الاسبان لزيارة السودان وتقييم فرص الاستثمار خاصة في مجال البنى التحتية والزراعة والثروة الحيوانية والتعدين.

بدوره أكد السفير البرتو اوثلاي دعم بلاده للسودان وحكومة الفترة الانتقالية مثنيا على الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة.

وأشار إلى أن بلاده غير راضية عن حجم التبادل التجاري بين البلدين وتطمح في زيادته خلال الفترة القادمة.

ودعا إلى ضرورة تجهيز مشاريع لعرضها على المستثمرين في مؤتمر باريس المزمع عقده في الفترة القادمة.

كما أشار إلى تعاون بلاده مع الاتحاد الأوروبي لمساعدة السودان في إعفاء ديونه.



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