السودان يطلع الرأي العام العالمي على تطورات موقفه من سد النهضة



الخرطوم 5 يناير 2021 - قال مجلس الوزراء إنه دعا لتكثيف عملية تنوير الرأي العام تطورات موقف السودان من سد النهضة.

والاثنين، قاطع السودان جولة مفاوضات سد النهضة احتجاجًا على عدم الاستجابة لطلبه الخاص بمنح دور أكبر للخبراء، حيث تعد هذه المقاطعة الثانية من نوعها في أقل من شهرين.

وعقدت اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة، التي يرأسها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اجتماعًا، حيث أطلعت فيه على آخر تطورات مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء: "دعت اللجنة إلى تكثيف عملية تنوير الرأي العام المحلي والعالمي بتطورات موقف السودان من مفاوضات سد النهضة".

وأشار إلى اللجنة آمنت على "الموقف الذي اتخذه وفد البلاد المفاوض"، وهو الموقف الخاص بمقاطعة جولة التفاوض.

وحضر الاجتماع، إضافة إلى حمدوك، كل من وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس ووزير الري ياسر عباس ووزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين ووكيل وزارة الإعلام الرشيد سعيذ ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول جمال عبد المجيد ومدير هيئة الاستخبارات العسكرية للجيش اللواء ياسر محمد عثمان.

ويقول السودان إن الطريقة المتبعة في التفاوض لن توصل إلى اتفاق حول وتشغيل السد الإثيوبي الضخم.

وفشلت المباحثات التي ظللت تلتئم على مدى 7 سنوات، دون التمكن من التوصل إلى اتفاق بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا، حول ملء وتشغيل سد النهضة القريب جدًا من الحدود السودانية.