السودان يطلع جيبوتي بتطورات الأوضاع على الحدود مع إثيوبيا

الخرطوم 1 فبراير 2021 ـ أطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان ياسر العطا، الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيلي بتطورات الأوضاع على الحدود بين السودان وإثيوبيا ورؤية السودان ضمن سلسلة تنويرات للخرطوم لدول الإقليم.

استقبل الرئيس الجيبوتي بالقصر الرئاسي ظهر الإثنين، العطا بحضور وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف وسفير السودان بجيبوتي حمزة الأمين باعو وسفير جيبوتي بالخرطوم أحمد علي بري وممثل الخارجية السودانية صديق محمد عبد الله.

وأطلع الفريق ركن ياسر العطا الرئيس الجيبوتي، على تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.

وبحسب سفير السودان بجيبوتي، في تصريح صحفي، فإن عضو مجلس السيادة الانتقالي قدم تنويرا للرئيس الجيبوتي حول تطورات الأوضاع على الحدود بين السودان وإثيوبيا ورؤية السودان في هذا الجانب.

نقلت وكالة السودان للأنباء أن عضو مجلس السيادة الانتقالي أكد خلال لقاء رئيس هيئة الأركان العامة الجيبوتي الفريق الركن زكريا شيخ إبراهيم بحضور قادة الوحدات العسكرية والقوات النظامية الأخرى حرص السودان على تعزيز علاقاته الثنائية مع إثيوبيا باعتبارها دولة جارة وصديقة.

وأشار إلى أن الحدود بين الدولتين تم ترسيمها وأن السودان يمتلك كافة الوثائق التي تؤكد ذلك وهي مودعة لدى المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية.

وأعرب عن ثقته بعدم نشوب حرب بين السودان وإثيوبيا؛ لإيمانه بالحل السلمي، وأن السودان لن يفرط في شبر من أراضيه.

عاد عضو مجلس السيادة للخرطوم مساء اليوم، بعد زيارة رسمية إلى جمهورية جيبوتي استغرقت يومين.

وأجرى العطا عضو خلال الزيارة لقاءين بكل من الرئيس الجيبوتي ورئيس هيئة الأركان العامة الجيبوتي، تناول خلالها سبل تطوير العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في السودان وعلى الحدود مع إثيوبيا.