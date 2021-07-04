السودان يعتزم استيراد 4 ملايين جرعة من لقاح جونسون المضاد لـ(كورونا)

الخرطوم 4 يوليو 2021 ـ أعلن مسؤول سوداني عزم بلاده استيراد 4 ملايين جرعة من لقاح جونسون المضاد لفايروس كورونا، بعد أيام من تلقى البلد الفقيرة منحة من البنك الدولي مخصصة لهذا الأمر.

وزير الصحة السوداني عمر النجيب

وفي 29 يونيو الفائت، قدمت المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي منحة إلى السودان بقيمة 100 مليون دولار، لاستخدامها في توفير لقاحات كورونا وتقوية النظام الصحي ضد المخاطر.

وقال المسؤول القومي للتطعيم بلقاح كورونا، عبد الملك الهدية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأحد؛ إن "السودان سيستورد مبدئيًا 4 ملايين جرعة من مصل جونسون آند جونسون".

وتوقع أن تصل الجرعات في شكل شحنات صغيرة في الفترة من أغسطس إلى ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أن "معظم حالات الآثار الجانبية للمصل كانت خفيفة ومتوقعة أما الحالات الخطيرة لا تذكر".

والأربعاء، قال وزير الصحة عمر النجيب أن منحة البنك الدولي ستستخدم لتطعيم 20 مليون شخص، وهي أكبر حملة تطعيم في تاريخ البلاد الصحي.

وكشف الهدية عن تطعيم 697 ألف شخص، بينهم 183 ألف كادر طبي، بلقاح أسترازينيكا خلال الفترة الفائتة.

وأشار المسؤول إلى أن بلاده تراقب وصول 823 ألف جرعة من مبادرة كوفاكس في أغسطس الفائت، وهي مبادرة تعمل على إرسال اللقاحات مجانًا إلى الدول الفقيرة، وقد منحت السودان في فترة سابقة 820 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا.

وقال الهدية إن الجرعات التي ستصل البلاد من مبادرة كوفاكس ستكون "الأسبقية فيها لتوفير الجرعة الثانية للذين أكملوا شهرين لثلاث أشهر".

وأعلن المسؤول عن بدء التطعيم باللقاح الصيني سينوفارم بعد عطلة عيد الأضحى.

واستلم السودان 250 ألف جرعة مجانًا من الصين من لقاح سينوفارم، خصص منها 100 ألف جرعة للجيش، كما تبرعت الإمارات للبلاد بـ 30 ألف جرعة من ذات اللقاح.

وحتى 30 يونيو الماضي، وصلت عدد حالات الإصابة بفايروس كورونا في البلاد 36.709 إصابة، توفى منها 2.760 حالة فيما تعافي 30.543 شخص من الوباء وذلك مُنذ تسجيل أول إصابة في مارس 2020.