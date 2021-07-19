السودان يعتزم مفاوضة ثلاث دول خليجية لاعفاء ديونه

وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم

الخرطوم 19 يوليو 2021 ـ كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، الإثنين، أن السودان سيدخل في مفاوضات ثنائية مع ثلاث دول خليجية لاعفاء 60% من ديونها على السودان البالغة 30 مليار دولار.

وقال الوزير في تصريحات صحفية إن المفاوضات الثنائية ستكون مع السعودية والإمارات والكويت لتطبيق ذات المعايير التي طبقها نادي باريس على السودان بوصفه دولة فقيرة مثقلة بالديون.

وأكد أن السودان يطمح في أن تعفي الدول الثلاث 60% من ديونه البالغة 30 مليار دولار وجدولة المتبقي على 16 عاماً ومنحه فترة سماح ست سنوات.

وأفاد جبريل أن كل الدول الأعضاء في نادي باريس تعهدوا بتطبيق ذات المعايير التي طبقها النادي فيما يتعلق بديونهم على السودان.

وأبان أن السودان وصل لمرحلة القرار في نادي باريس في زمن وجيز للغاية لأنه طبق إصلاحات أقنعت العالم مما يعني أنه وصل مرحلة الدول الفقيرة المثقلة بالديون التي يحق لها إعفاء دينها وفق برنامج محدد.

ونوه إلى أن الجهات الدائنة تتابع الدولة التي تصل إلى هذه المرحلة في مسيرة تطبيق إصلاحاتها الداخلية حتى تصل مرحلة الانجاز وهي مرحلة الحصول على إعفاء كامل الدين.

وأضاف "أن كثير من الدول تستغرق سنوات طويلة للوصول إلى هذه المرحلة".

أوضح وزير المالية إن إعفاء نادي باريس لـ14.1 مليار دولار من ديونه على السودان البالغة 23.5 مليار دولار تم بناءاً على عمل دؤوب قامت به الحكومة الانتقالية بالاصلاحات الاقتصادية والقانونية والتشريعية.

وقال إن الحكومة الانتقالية نفذت معظم مطلوبات المجتمع الدولي التي تؤهله للاندماج في الانظمة العالمية المالية والمصرفية وبعض المطلوبات التي تبقت بسيطة وهي في مجملها إدارية وقانونية.

وأكد أن ما اتخذه نادي باريس سيساعد على فتح نوافذ تمويل جديدة وسيحسن وضع السودان الائتماني ويشجع المؤسسات المالية العالمية والاقليمية والدول على أن يكونوا أكثر استعداداً لمنح السودان مزيداً من القروض.

وأضاف أن هذا الاعفاء وفترة السماح التي منحت للسودان بست سنوات والتي لن يكون خلالها مطالب بدفع أي مبالغ مالية للدول الدائنة ستمكنه من توفير العملة الصعبة لسداد ديونه في المستقبل.