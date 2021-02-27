 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 27 شباط (فبراير) 2021

السودان يعتزم وضع ضوابط جديدة لصادر الذهب

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 27 فبراير 2021 – أبدى وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، عزمه وضع ضوابط جديدة لصادر الذهب، وذلك في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه.

JPEG - 29.2 كيلوبايت
سبائك ذهب من انتاج مصفاة الذهب بالخرطوم (سونا)

ويُهرب كثير من إنتاج الذهب في السودان إلى الخارج عبر منافذ عديدة بينها مطار الخرطوم الدولي، علاوة على التهريب براً.

وبحث جبريل، السبت، مع وكيل وزارة المالية آمنة أبكر ومدير هيئة الجمارك الفريق بشير الطاهر ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول وشعبة مصدري الذهب؛ سبل تطوير قطاع التعدين والاستفادة من قدراته الإنتاجية خاصة الذهب.

وقال جبريل، وفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية، تلقته "سودان تربيون": "يجب أن نضع خطط جديدة لتنظيم عمل تعدين الذهب والاستفادة من إمكانيات تعدين الأهالي، مع وضع ضوابط والآليات وسياسات تحكم صادر الذهب لاستقرار وتوحيد سعر الصرف".

ودعت وكيل وزارة المالية آمنة أبكر شُعبة مصدري المعدن النفيس إلى العمل من أجل الحفاظ عليه والاستفادة منه، مشيرًا إلى أن ذلك سيحدث عبر "إحكام السياسات وضبطها والرقابة عليها، إضافة إلى العمل بمصداقية وشفافية من أجل تحقيق غايات الدولة".

وقرر السودان في 21 فبراير الجاري تخفيض قيمة الجنيه بنحو 7 أضعاف، حيث كان رسميا يباع في المصارف بـ 55 جنيهاً جرى تعديلها الى 375 جنيها لتوافي مستوى سعر الصرف الموازي، وهو ما يعني تخفيض سعر الصرف الرسمي للجنيه بنسبة 681%.

وطالب مدير هيئة الجمارك، بشير الطاهر، بتطوير أجهزة مكافحة الجريمة والتدريب عليها، حيث أن "عملية التهريب أصبحت منتشرة ومتعددة الصور فى المطارات والموانئ والحدود". داعيًا إلى "فصل الموردين من المصدرين برسم سياسات جديدة بصورة محكمة ورسمية".

وقال مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك أردول، إن قطاع التعدين الأهلي أكثر القطاعات المعرضة للتهريب، مشيرًا إلى وجود 73 سوقا للتعدين الأهلي في البلاد.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

في مكتبة المصوَّرات بالخرطوم.. جنوب السُّودان.. انتفاض مواطني المناطق المقفولة (3 -6) 2021-02-27 20:53:10 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk كانت تلك هي الأثناء التي فيها جاءت فكرة زيارة عضو الوفد المصري للمحادثات (وعضو مجلس الثورة المصري) الرائد صلاح سالم إلى جنوب السُّودان، وذلك بعد توقُّف المفاوضات بعد (...)

في مكتبة المصوَّرات بالخرطوم.. جنوب السُّودان.. انتفاض مواطني المناطق المقفولة (2 -6) 2021-02-23 18:44:30 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk وفي عهد التركية-المصريَّة في السُّودان (1821-1885م) خُضعت أقاليم جنوب السُّودان للإدارة الخديويَّة فقط في الفترة ما بين الستينيَّات والسبعينيَّات من القرن التاسع عشر. بيد (...)

أحمد حسين آدم أقوى المرشحين تأهيلا لقيادة مفوضية السلام 2021-02-22 14:33:15 الخرطوم 21 فبراير 2021 بعض منظمات المجتمع المدني، والناشطين، في مجال تعزيز أجندة صناعة وبناء السلام ترشح المناضل أحمد حسين آدم لقيادة مفوضية السلام استنادا للتأهيل العالي والميزات الرفيعة التي يحوز عليها، فهو من أوائل (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.