السودان يعلن إصابة ثانية بـ (كورونا) والسلطات تشدد على منع التجمعات

وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم

الخرطوم 20 مارس 2020- أعلنت وزارة الصحة في السودان الجمعة تسجيل إصابة ثانية بفايروس كورونا "كوفيد – 19" في العاصمة الخرطوم، بينما شددت السلطات الأمنية تحذيراتها من تنظيم مواكب أو تجمعات.

وقال وزير الصحة أكرم علي التوم في تصريح مساء الجمعة " أود ان أبلغ المواطنين بأنه تم اكتشاف حالة جديدة هي الثانية في السودان بالإصابة المؤكدة معمليا".

وأوضح أن المصاب أجنبي في الأربعينات من العمر، وصل السودان الأسبوع الماضي، وجرى عزله ومباشرة الإجراءات الصحية تجاه أسرته علاوة على تبليغ قادة المنظمة التي يتبع لها لاتخاذ التدابير اللازمة حيال من خالطوه.

ولم يحدد الوزير جنسية المصاب لكن مصادر صحفية قالت إن الرجل أسباني الجنسية ويعمل بإحد مكاتب الأمم المتحدة في الخرطوم.

وبدأت الحكومة في تطبيق إجراءات وقائية بعد إعلان حالة وفاة واحدة بفايروس كورونا بالجمعة الماضية، بينها إغلاق المعابر البرية والبحرية والجوية وتعطيل الدراسة في كافة المستويات.

وفي غضون ذلك قررت حكومة ولاية الخرطوم منع وحظر وإلغاء كافة التجمعات الجماهيرية بما فيها المواكب والمسيرات والاحتفالات الدينية وكافة المناسبات الجماهيرية.

وأعلنت الجمعة أن القرار يشمل أيضاً إغلاق صالات الأفراح ودور وصالات الرياضة وأندية المشاهدة وأماكن تعاطي "الأرجيلة" وذلك في إطار التحوطات لمواجهة وباء “كورونا”.

وحثت رئاسة الشرطة في بيان الجمعة على الالتزام بالقرارات والموجهات التي تمنع التجمعات " بض النظر عن أهدافها أو جهاتها أو منظميها".

وأشارت الى أن الحكومة أعلنت حالة الطوارئ الصحية بالبلاد لمواجهة جائحة كورونا التي عمت دول العالم وفرضت على بعضها إعلان حظر التجوال.

وأضاف البيان "وقوات الشرطة باعتبارها جهة إنفاذ القانون تود ان تناشد المواطنين الكرام في كل البلاد بضرورة الالتزام الكامل بتلك القرارات والموجهات".

وتابع " أي محاولات لعدم التقيد بتلك الموجهات تشكل خطورة مؤكدة على الصحة العامة، ويمكن ان تساهم في تفاقم الوضع الصحي غير المستقر".