السودان يعلن إصابة سادسة بـ(كورونا) ويعدل حظر التجوال

اجراءات فحص لمواطنين وصلوا البلاد من دول خارجية

الخرطوم 29 مارس 2020- أعلنت وزارة الصحة السودانية، الأحد، تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ست حالات، بينما قررت السلطات تقديم فترة حظر التجوال المسائية ليبدأ من السادسة مساء بدلا عن الثامنة.

وقال وزير الصحة، أكرم علي التوم في بيان إن "الحالة السادسة لمصاب في الستين من عمر وصل البلاد من دولة الامارات".

وكان السودان، الذي أعلن حالة الطوارئ الصحية الأسبوع الماضي، سجل وفاة واحدة بسبب الفايروس.

وفرضت الحكومة الأسبوع الماضي حظراً للتجول خلال الليل يبدأ من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا، في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، كما أغلق المطارات والموانئ والمعابر البرية.

وقررت الحكومة طبقا للمتحدث باسمها فيصل محمد صالح الأحد تمديد فترة الحظر اعتبارا من يوم الثلاثاء ليبدأ في السادسة مساء بدلا عن الثامنة.