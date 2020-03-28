السودان يعلن ارتفاع حالات الاشتباه بـ(كورونا) إلى 85

الخرطوم 28 مارس 2020 - أعلنت السُلطات السودانية السبت ارتفاع عدد حالات الاشتباه بفيروس كورونا إلى 85 حالة، وأكدت على استمرار إغلاق المعابر الجوية والبرية.

وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح

وسجل السودان ليل الجمعة حالتي إصابة مؤكدة بفايروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات إلى خمسة، توفيت منها واحدة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت إن: "مجمل حالات الاشتباه بمراكز العزل بلغت 85 حالة"، ليرتفع بذلك العدد من 77 حالة الجمعة.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح في بيان صادر عن مجلس السيادة، تلقته "سودان تربيون" على أن الحكومة لن تعيد فتح المعابر ولن تسمح بالهبوط لطائرات ركاب قادمة من الخارج.

وقال: "لن نسمح لأي حركة طيران تجاري عبر مطار الخرطوم، طالما ظل حظر الطيران ساريا ".

وتجئ تصريحات صالح على خلفية اعلان شركة طيران تجارية عن اعتزامها تنظيم رحلة للخرطوم هذا الأسبوع من لندن ودعت الراغبين في السفر الى الانضمام اليها.

وأشار الى منح استثناءات لسفارات دول طلبت هبوط طائرات لنقل رعاياها من الخرطوم.

وبشأن السودانيين العالقين في منطقة السباعية بمصر قال صالح إن الجهود مستمرة لإيوائهم بتسكينهم في مباني بمدينة أسوان المصرية، القريبة من الحدود السودانية.

وأوضح أن الحكومة نجحت في تسكين 300 شخص من العالقين، متوقعًا إسكان المتبقي منهم ليل السبت.

أجهزة تنفس محلية الصنع

وأعلن المتحدث باسم الحكومة عن تمكن لجنة مختصة من الحكومة بالتعاون مع هيئة التصنيع الحربي التابع للجيش، من تصنيع أجهزة تنفس صناعي، قال إنها ستُعرض الثلاثاء المقبل على الكوادر الطبية لمعرفة مدى فاعليتها ومن ثم تصنيعها محليا.

وكشف وزير الصحة، أكرم علي التوم، في تصريح صحفي، السبت، عن تعهدات من دول بتقديم دعم لبلاده متمثل في الأدوية والألبسة الواقية والأجهزة الطبية مثل كشافات الحرارة وأجهزة التنفس".

وقال الوزير إنهم بدأوا بتوزيع النظارات والقفازات والأقنعة الواقية التي وصلتهم من رجال أعمال صيني إلى المراكز الصحية في العاصمة الخرطوم، فيما العمل جارى على توزيعها إلى بقية الولايات.

والجمعة، أوصي وزير الصحة السُلطات بإقرار عزل كامل على البلاد لمدة أسبوعين، لمنع تفشي وباء كورونا.