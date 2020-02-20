السودان يعلن استئناف تصدير المواشي بعد توقف أربعة أشهر

ميناء هيدوب المخصص لصادر الثروة الحيوانية ـ 40 كلم جنوبي سواكن

الخرطوم 20 فبراير 2020- كشف مسؤول سوداني رفيع الخميس بدء صادرات الثروة الحيوانية الى الخارج لأول مره بعد توقف دام اربعة اشهر بسبب حمى الوادي المتصدع.

وقال وزير الثروة الحيوانية والسمكية علم الدين ابشر في تصريحات صحفيه انهم بدأوا الخميس تدشين أول شحنة صادر من الماشية تحمل 10 ألف رأس من الضأن الى سلطنة عمان.

وأوضح انهم يطلبون كمية أكثر من تلك الشحنة وأن العدد سيكون أكبر قريبا.

وأردف" بعد أيام ستنطلق الصادرات الحية والمذبوحة الى السعودية".

وأعرب الوزير عن أمله في ان تكون تلك الصادرات معين للسودان، متعهدا بالعمل يوميا للتجويد والاتقان.

واثني على دور الرعاة والمصدرين والذين أسهموا في تلافي الاثار نتيجة لتوقف الصادر خلال الفترة الماضية.

وأشار الى انهم يعملون بجد للنهوض بصادر الثروة الحيوانية والتي اعتبرها المخرج الوحيد للسودان.

ومنذ اكتوبر الماضي توقف صادر الماشية في اعقاب ظهور بؤرتين لمرض حمى (الوادي المتصدع) في السودان قبل ان تعلن المنظمة العالمية لصحة الحيوان في يناير الماضي، عن خلو مناطق التصدير من المرض.

وتعد الدول العربية اهم الوجهات لصادر الماشية السودانية خاصة الى السعودية ومصر.

وبلغ صادر الثروة الحيوانية في السودان خلال الربع الأول من العام 2019 أكثر من 2 مليون رأس من الماشية و5 آلاف طن من اللحوم وفقا لوزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي.

وطبقا لصحيفة عكاظ السعودية فإن حجم استيراد المملكة من المواشي الحية (أغنام، أبقار، إبل) يصل إلى 7 ملايين رأس في السنة، 65% منه كان يتم استيراده من السودان نحو 4.5 مليون رأس.