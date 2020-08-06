السودان يعلن الكشف عن بئر نفطي بطاقة 840 برميل في اليوم

الخرطوم 6 أغسطس 2020 – أعلنت وزارة الطاقة والتعدين بالسودان، نجاح اختبارات الكشف عن بئر بطاقة إنتاجية تبلغ 840 برميل في اليوم بحقل "أبو جابرة" الواقع في ولاية جنوب كردفان.

صورة تظهر احدى المنشأت النفطية في الهجليج

وأوضح وكيل الوزارة، حامد سليمان حامد، أن الإنتاجية التي تم اكتشافها في مربع 17 امتياز شركة شارف، تأتي ضمن خطة وزارة الطاقة والتعدين الرامية إلى زيادة الانتاج النفطي وتقليل التكاليف لتعظيم العائد الاقتصادي من قطاع النفط.

وأشار إلى أن شركة "شارف" في إطار خطتها لزيادة الإنتاج عملت بالتركيز على حقلي أبو جابرة وشارف من خلال حفر عدد (2) بئر استكشافية وعدد (3) آبار تطويرية بجانب زيادة الإنتاج باستخدام الطرق المحسنة، حيث تم حفر البئر الاستكشافية الأولى بنجاح وهي في انتظار الربط والدخول في منظومة الإنتاج، بجانب اكتمال حفر البئر الاستكشافية الثانية بنجاح ووضعها في الإنتاج التجريبي لفترة من الزمن.

وأكد الوكيل أن نتائج الاستكشافات سوف تزيد من الاحتياطي، وإمكانية حفر آبار تطويرية أخرى لزيادة الإنتاج.

ويعتبر مربع 17 من المربعات الواعدة بفرص استكشاف وتطوير الموارد النفطية بصورة كبيرة تتميز بجودة خاماتها.

ويبلغ إنتاج السودان من النفط حاليا، 70 ألف برميل يوميا وفق بيانات حكومية.