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السودان يعلن انتاج حوالي 36 طن من الذهب خلال العام 2020

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لخرطوم 7 يناير 2021-كشفت السلطات السودانية عن انتاج 36.6 أطنان من الذهب العام الماضي مقارنة بـ 27 طن خلال العام 2019 م

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مبارك عبدالرحمن أردول- مدير شركة الموارد المعدنية

ويعاني السودان من اتساع دائرة تهريب الذهب الي خارج البلاد عبر شبكات منظمة ما ينعكس على ضعف العائد من النقد الأجنبي.

وقال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك اردول إن ايقاف تهريب الذهب يتطلب فرض رقابة صارمة وانشاء بورصة.

وطالب بتخصيص نيابات خاصة لضبطيات الذهب وتشديد الرقابة على الانتاج لمنع عمليات التهريب، كما أشار الي أن الإجراءات البيروقراطية حالت دون دخول " جبل عامر" الي مرحلة الإنتاج.

وكشف المسؤول الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي الخميس، ان انتاج الذهب للعام 2020 بلغ 35.6 طن مقارنة بـ 27طن في العام 2019 م

وأضاف" تم تحقيق نسبة ايرادات للعام 2020 بلغت 22,5 مليار جنيه تم ايداع 16,6 مليار جنيه منها لدي وزارة المالية."

وقال أردول، ان النظام البائد كان يبالغ في احصائيات انتاج الذهب لأغراض مختلفة وان الارقام التي كانت في السابق غير حقيقية

ونوه إلى ان الادارات السابقة لشركة المعادن زعمت بان الانتاج وصل الي 70 طن الا ان الشركة اكتشفت الانتاج الحقيقي بعد الدراسة والتقصي أن الإنتاج بلغ في العام 2018 م 18 طن و27 طن خلال 2019م.

وأشار الى توقف 11 شركة عن الانتاج بولاية جنوب كردفان في العام 2020 نتيجة لرفض مواطني الولاية لعمليات التعدين.



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