السودان يعلن تحرير الوقود بشكل كامل في مارس المقبل

توقعات بأن ينعكس تحرير أسعار الوقود بصورة كبيرة على ارتفاع معدلات التضخم (الجزيرة)

الخرطوم 2 فبراير 2021 - أعلن السودان عن تحرير أسعار الوقود بشكل كامل، لجميع القطاعات، مع حلول مارس المقبل.

وبدأت حكومة الانتقال في العام الفائت تنفيذ إصلاحات اقتصادية شملت تحرير جزئي متدرج لأسعار الوقود، كما حررت أسعار الكهرباء مع بداية العام الجاري، وهي إصلاحات يُراقبها صندوق النقد الدولي.

وقال خطاب صادر عن وزارة المالية مُوجه إلى وزارة النفط، حصلت عليه "سودان تربيون"، الثلاثاء: "إن أسعار الوقود ستتوحد لكل القطاعات اعتبارًا من مارس على أن تتوحد لاحقًا في كل الولايات".

وقررت وزارة المالية تحرير أسعار الوقود لقطاع المواصلات، وهو القطاع الذي استثني من الوقود التجاري عند تحرير أسعاره بصورة جزئية.

والأحد، أوصى مسؤولون في تجارة المواد النفطية بإلغاء الرسوم التي تفرضها الولايات على الوقود، وتوحيد أسعار المحروقات في كافة أنحاء السودان.

وقالت وزارة المالية إن قطاع الزراعة والري سيُباع لهم الوقود المدعوم حكوميًا إلى نهاية فبراير الجاري.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الطاقة عن بدء العد التنازلي لتشغيل مصفاة الخرطوم الذي يخضع لصيانة دورية، وتوقعت بدء التشغيل خلال 24 يوما.

وقال وكيل وزارة الطاقة حامد سليمان، إن نسبة التقدم في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية في المصفاة وصلت إلى 66%.

وشهد السودان نقصا حادا في غاز الطبخ والبنزين نتيجة بدء أعمال صيانة مصفاة الخرطوم في ديسمبر الفائت، ورغم استيراد الحكومة بواخر محملة بغاز الطهي إلا الأزمة لم تنفرج.