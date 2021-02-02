 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 2 شباط (فبراير) 2021

السودان يعلن تحرير الوقود بشكل كامل في مارس المقبل

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 68.3 كيلوبايت
توقعات بأن ينعكس تحرير أسعار الوقود بصورة كبيرة على ارتفاع معدلات التضخم (الجزيرة)

الخرطوم 2 فبراير 2021 - أعلن السودان عن تحرير أسعار الوقود بشكل كامل، لجميع القطاعات، مع حلول مارس المقبل.

وبدأت حكومة الانتقال في العام الفائت تنفيذ إصلاحات اقتصادية شملت تحرير جزئي متدرج لأسعار الوقود، كما حررت أسعار الكهرباء مع بداية العام الجاري، وهي إصلاحات يُراقبها صندوق النقد الدولي.

وقال خطاب صادر عن وزارة المالية مُوجه إلى وزارة النفط، حصلت عليه "سودان تربيون"، الثلاثاء: "إن أسعار الوقود ستتوحد لكل القطاعات اعتبارًا من مارس على أن تتوحد لاحقًا في كل الولايات".

وقررت وزارة المالية تحرير أسعار الوقود لقطاع المواصلات، وهو القطاع الذي استثني من الوقود التجاري عند تحرير أسعاره بصورة جزئية.

والأحد، أوصى مسؤولون في تجارة المواد النفطية بإلغاء الرسوم التي تفرضها الولايات على الوقود، وتوحيد أسعار المحروقات في كافة أنحاء السودان.

وقالت وزارة المالية إن قطاع الزراعة والري سيُباع لهم الوقود المدعوم حكوميًا إلى نهاية فبراير الجاري.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الطاقة عن بدء العد التنازلي لتشغيل مصفاة الخرطوم الذي يخضع لصيانة دورية، وتوقعت بدء التشغيل خلال 24 يوما.

وقال وكيل وزارة الطاقة حامد سليمان، إن نسبة التقدم في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية في المصفاة وصلت إلى 66%.

وشهد السودان نقصا حادا في غاز الطبخ والبنزين نتيجة بدء أعمال صيانة مصفاة الخرطوم في ديسمبر الفائت، ورغم استيراد الحكومة بواخر محملة بغاز الطهي إلا الأزمة لم تنفرج.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

كوهين والبرهان ضد الارهاب !! 2021-01-31 19:10:38 بقلم : محمد عتيق المخاطر التي انتصبت أمام ثورة ديسمبر ٢٠١٨ تؤكد أنها بالفعل ، وضمن علامات ومعطيات أخرى ، من الثورات العملاقة ، ذلك أن التحديات أمام حركات التغيير الكبرى في التاريخ تتناسب وتتسق معها في القوة والحجم ، (...)

يعود الوحش حينما لا يجد ما يخيفه..! 2021-01-29 21:27:38 مني أركو مناوي مما يُحكى في الأحاجي الشعبية القديمة، أن ثعلباً تمكن من خداع نعام فقتله وارتدى جلده وجاء به لحيوانات الغابة بشكله الغريب غير المألوف، فهابته حيوانات الغابة وقدمت له أطيب الطعام ثم جعلوه ملكاً للغابة ظناً (...)

فتّش من يُغيًب دولة القانون؟! 2021-01-29 08:38:36 بقلم : خالد التيجاني النور (1) والبلد" تتكاثر فيها الزعازع وتتناقص الأوتاد" التوصيف الدقيق للراحل د. منصور خالد في تشخيص الحالة السودانية، فهل هي مجرد صدفة توايد حدوث هذه الاضطرابات التي باتت تشد وطن منهوك من أطرافه ومن (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.