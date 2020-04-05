السودان يعلن تسجيل الإصابة 12 بـ(كورونا) وجوبا تكشف عن أولى الحالات

الخرطوم 5 أبريل 2020 - أعلنت وزارة الصحة السودانية، الأحد، اكتشاف حالتين جديدتين للإصابة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 12 حالة، بينما أعلنت حكومة جنوب السودان عن تسجيل الإصابة الأولى.

فايرس كورونا أثار ذعرا واسعا وأثر على حركة الاقتصاد والسفر في غالب دول العالم

وأوضح بيان صادر عن الوزارة تلقته "سودان تربيون"، أن التقارير الوبائية للوزارة أكدت تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بالفايروس ليرتفع العدد إلى 12 إصابة من بينها حالتي الوفاة المعلنة سابقا، كما تم الاعلان عن شفاء حالتين.

وأوضح وزير الصحة أكرم علي التوم أن الحالة رقم 11 لرجل أجنبي يبلغ من العمر 67 عاماً قادم من الهند عبر الخطوط الإماراتية من مطار دبي يوم 15 مارس وبدأت عليه الأعراض يوم 21 مارس وبلغ عن نفسه في الأول من أبريل وتم أخذ العينة في اليوم الثاني وظهرت نتيجتها اليوم الأحد ويتلقى العلاج بمركز جبرة للعزل.

وأبان الوزير ان الحالة رقم 12 لطفلة تبلغ من العمر 11عام وتمثل حالة انتقال محلي تمت إصابتها عن طريق المخالطة للحالة رقم 9 ولا توجد عليها أعراض وتم اخذ العينة منها يوم 3 ابريل وظهرت النتيجة الاحد وتتلقى العناية بمركز جبرة وحالتها جيدة.

وعبر أكرم عن قلقه تجاه استمرار حالات الاشتباه وحالات الانتقال المحلي، مناشداً كل من كان مسافرا وعاد للبلاد خلال فتح المطار لفترة وجيزة بتقديم نفسه للسلطات الصحية لفحصه والتأكد من خلوه من الإصابة.

وكشفت التقارير أن مجمل حالات الاشتباه بفيروس كورونا بجميع مراكز العزل بالسودان بلغت 165 حالة اشتباه منها 14 حالة جديدة.

في الأثناء افتتح نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، مركز العزل الصحي التابع لقيادة قوات الدعم السريع بمنطقة كرري الذي يسع لحوالي 200 سرير.

وقال دقلو في مخاطبته حفل افتتاح المركز، إن السودان يمر بمنعطف وضائقة اقتصادية كما يواجه فايروس كورونا العدو المختلف والشرس الذي أصاب أكثر من مليون شخص في العالم وحصد أرواح المئات.

وشدد على ضرورة وضع الاحترازات والاحتياطات اللازمة لمجابهته، لافتا إلى أن قوات الدعم السريع جهزت مركز العزل الصحي بما قوامه 200 سرير قابلة للزيادة تحت تصرف وزارة الصحة الاتحادية خدمة لجميع أهل السودان ومجهز بكل الوسائل الطبية لمجابهة أي طارئ.

وأكد دقلوأن قوات الدعم السريع على اهبة الاستعداد لمساعدة الناس بتقديم كافة الخدمات الطبية والإرشادية وتوصيل الطعام لهم إن دعا الداعي للبقاء في بيوتهم.

من جهة أخرى اعلنت حكومة دولة جنوب السودان رسمياً الأحد تسجيل اول حالة اصابة بفايروس كورونا.

ويعتبر جنوب السودان واحداً من آخر دول شرق إفريقيا التي اعلنت وصول الوباء اليها.

وقال نائب الرئيس رياك مشار في مؤتمر صحفي إن الحالة المصابة هي امرأة تبلغ من العمر 29 عامًا وصلت جوبا قادمةً من هولندا عبر أديس أبابا في 28 فبراير الماضي.

وأشار الى أن المريضة في عزلة حاليًا وبصحة جيدة مردفا" ان المصابة اجنبية تعمل لدى بعثة الأمم المتحدة".

وحثت السلطات الحكمية في جوبا المواطنين على اتباع التدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية