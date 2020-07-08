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السودان يعلن تسجيل 14وفاة و87 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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فايروس كورونا حول العالم الى سجن كبير

الخرطوم 8 يوليو 2020 - أعلنت السُلطات الصحية في السودان، الأربعاء، تسجيل 14 وفاة جديدة، و87 إصابة بفايروس كورونا، ليتجاوز بذلك عدد الإصابات عتبة الـ 10 آلاف.

ويخشي السودانيين من تزايد عدد الإصابات بالفايروس التاجي، بعد أن خرج الملايين في احتجاجات نظمتها لجان المقاومة في 30 يونيو الفائت، للضعط على الحكومة لتنفيذ إصلاحات فورية في مؤسسات الدولة.

وأفادت وزارة الصحة الاتحادية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، بتسجيل 14 وفاة، و87 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 40 مريضا.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 10 آلاف و84؛ منها 636 وفاة، مقابل تعافي 5074 شخص من الوباء.

وأعلنت السُلطات السودانية، الثلاثاء، تخفيف القيود التي فرضتها لمنع تفشي فيروس كورونا، مكتفية بتطبيق حظر جزئي مع الاستمرار في إغلاق المدارس والجامعات.

وفرضت السلطات حظرا صحيا في مارس الماضي، على نحو جزئي لمنع تفشي فيروس كورونا، قبل أن تعلن فرضه بشكل كامل في أبريل لمدة 3 أسابيع، وكانت تقوم بتجديده دوريا، حيث آخر تجديد كان في 29 يونيو الماضي وانتهى أمس الثلاثاء.



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