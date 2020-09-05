السودان يعلن تسجيل 218 إصابة جديدة بفايروس (كورونا)

تزايد اصابات كورونا في السودان

الخرطوم 5 سبتمبر 2020 – أعلنت السُّلطات الصحية في السودان عن تسجيل 218 إصابة جدية بفايروس كورونا، إضافة إلى 9 وفيات.

ووصل عدد حالات الإصابة بالجائحة في البلاد إلى 13 ألف و407 إصابة، تعافي منهم 6725 شخص فيما توفي 832 جراء الفايروس.

وسُجلت الحالات الجديدة في 7 ولايات، في الفترة من الجمعة 11 أغسطس الفائت وحتى الجمعة 4 سبتمبر، وفقًا لبيان صادر من وزارة الصحة السبت.

وقال البيان، الذي تلقته "سودان تربيون"، السبت: "نُعلن عن تسجيل 218 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى 9 وفيات بينما تعافي 113 شخص، طبقًا للتقارير الوبائية".

وسجلت الخرطوم 181 حالة ضمن الحالات الجديدة، تليها البحر الأحمر بـ 15 إصابة، وشمال كردفان بـ 5 حالات، أما ولايتي القضارف ونهر النيل فقد سُجلت في كل منهما 4 إصابات، إضافة إلى 3 حالات في الولاية الشمالية وحالتين في الجزيرة وإصابة واحدة في غرب دافور.

ولا تزال الخرطوم، التي تحتضن حوالي ثلث سكان السودان، تُسجل أكبر عدد إصابات بالجائحة، حيث وصل إجمالي الحالات فيها إلى 9 ألاف و631 إصابة، تليها ولاية الجزيرة المحاذية، التي بلغ عدد الإصابات فيها ألف و112 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن معظم الحالات المكتشفة حديثًا كان فحصها بطلب من الأشخاص الراغبين في السفر، ودعت المواطنين إلى التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه، كما طالبتهم بضرورة تنفيذ الاشتراطات الصحية للوقاية من الفايروس.

وخففت السُّلطات الحكومية في 7 يوليو الفائت، إجراءات مشددة كانت قد اتخذتها في مارس ومايو لمنع تفشي الوباء على نطاق واسع، حيث سمحت بعودة الأنشطة التجارية والدراسية والحركة داخل العاصمة الخرطوم حتى السادسة مساء، لكن الإجراء الأخير غير ملتزم به من جانب كبير من المواطنين.