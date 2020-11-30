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السودان يعلن تسجيل 223 إصابة جديدة بـ(كورونا)

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كورونا تحول العالم إلى مكان مخيف

الخرطوم 30 نوفمبر 2020 - قالت السُّلطات الصحية في السودان، إنها سجلت 223 إصابة جديدة بفايروس كورونا، تتضمن 6 وفيات مقابل تعافي 33 شخص من الوباء.

وقررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية الأحد تخفيض عدد الموظفين في المؤسسات الحكومية والخاصة وإيقاف الدراسة في الفصول النهائية لمستوى الأساس والثانوي، إضافة لتشديد الإجراءات في مطار الخرطوم، لمنع انتشار الوباء.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين: "نُعلن عن تسجيل 223 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة لتسجيل 6 وفيات ومعاناة 33 من الجائحة، وفقًا للتقارير الوبائية ليوم الجمعة 27 نوفمبر".

وأشارت إلى أن الحالات الجديدة سُجلت 216 منها في الخرطوم، و3 حالات في سنار، وحالتين في البحر الأحمر، أما الجزيرة ونهر النيل فسُجلت حالة في كل منهما.

وبالحالات الجديدة، وصل عدد المصابين في السودان مُنذ بدء انتشار الوباء في أبريل إلى 17.627، منها 1.241 وفاة، بينما تعافي 10.208 شخص.

ولا تزال الخرطوم تُسجل أكبر عدد من الحالات، فقد وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 13.227، تليها الجزيرة بـ 1.423 حالة، أما بقية الحالات فهي مُوزعة على الولايات بنسب متراوحة.

ويتخوف السودانيين من زيادة معدل الإصابات مع بدء حلول فصل الشتاء، كما أن المخاوف من انهيار النظام الصحي لا تزال قائمة.

وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الأحد إن حكومته لن تغلق المراكز الصحية والمستشفيات أثناء تفشي الفايروس في موجته الثانية، على غرار الموجة الأولي.



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