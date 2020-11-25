السودان يعلن تصدير شحنة مواشي الى قطر

ميناء هيدوب المخصص لصادر الثروة الحيوانية ـ 40 كلم جنوبي سواكن

الخرطوم 25 نوفمبر 2020- كشف وزير الثروة الحيوانية في السودان عن تصدير شحنة تحمل أكثر من 22 ألف رأس من الضأن لدولة قطر.

وتواجه صادرات الماشية السودانية للدول العربية كثير من العقبات خاصة تلك الموجهة الى المملكة العربية السعودية أهمها نقص مناعة الحيوان حيث أعادت السلطات السعودية خلال الست أشهر الأخيرة نحو 25 من شحنات الماشية إلى السودان.

وأبلغ وزير الثروة الحيوانية والسمكية المكلف عادل فرح "سودان تربيون" الأربعاء بإكمال تصدير باخرة الى قطر محملة بـ 22900 رأس من الضأن.

وأضاف "كما تم تصدير 500 من العجول على متن الباخرة فيكتوريا لصالح شركة ويدام القطرية أيضا".

وأكد فرح استمرار الصادرات لكل دول الخليج ما يؤكد تطبيق السودان كافة الاشتراطات الصحية للصادر.

والأحد الماضي أعلن الوزير عن تصدير 25 ألف رأس من الضأن إلى سلطنة عمان بعد أيام من ايقاف الصادر للسعودية.

والاسبوع الماضي رهنت الحكومة السودانية استئناف الصادر الى السعودية بتوقيع برتوكول تجاري بين البلدين لحفظ حقوق المصدرين.

وقال عادل فرح وقتها ان المملكة العربية السعودية اوقفت صادر الماشية بسبب حمى الوادي المتصدّع رغم عدم وجود إعلان رسمي بوجود المرض في السودان.