السودان يعلن تفشي جائحة كورونا في 6 ولايات

نائب مدير الإدارة العامة للطواري والأوبئة بوزارة الصحة منتصر محمد عثمان

الخرطوم 16 أبريل 2021 ـ أحصى نائب مدير الإدارة العامة للطواري والأوبئة بوزارة الصحة السودانية منتصر محمد عثمان، الجمعة، 6 ولايات قال إن فايروس كورونا ينتشر فيها.

وقال محمد عثمان إن جائحة كورونا تنتشر بولايات السودان الشرقية "القضارف، والبحر الأحمر وكسلا" إلى جانب تفشيها بولايات نهر النيل وشمال دارفور وجزء من شمال كردفان.

وأبان في تصريحات صحفية أن السودان خلال الـ 24 ساعة السابقة سجل 142 حالة مشتبهة 42 منها مؤكدة و6 وفيات.

وأوضح نائب مدير إدارة الطواري والأوبئة أن عدد الحالات الكلي بالسودان بلغ أكثر من 31 ألف حالة و2200 حالة وفاة.

وقال إن عدد المراكز العلاجية المتوفرة بالبلاد 38 مركزا 13 منها في ولاية الخرطوم وأقر بنقص الأوكسجين في بعض الولايات مما أثر على نقل المرضى من ولاية لولاية حيث تم نقل المرضى من القضارف الى ولاية الجزيرة.

وأشار الى توفر في المعدات عن طريق بنك جدة للتنمية بلغت 1250 اسطوانة تم توزيعها للولايات الأكثر تضررا بالاضافة الى بنوك في طريقها للعلاج على المستوى البعيد والمتوسط لتوفير محطات أوكسجين بكل الولايات تم طلبها عن طريق الداعمين للمساعدة والحل المستقبلي لمشكلة الأوكسجين.

وأبدى تعويله على المواطن باتباع الاحترازات الصحية المتبعة والالتزام بالتباعد من أجل توقف الانتشار.

ولفت إلى توفر التطعيم في بعض المراكز بالخرطوم والولايات موضحا أن المستهدف الأول بالتطعيم الأولي هم الكوادر الصحية.

ونصح أي مواطن بلغ الستين عاما بالذهاب فورا للتطعيم بالمراكز فضلا عن الذين أعمارهم 45 سنة ولديهم أمراض مزمنة عليهم أن يذهبوا للتطعيم حتى نقلل من حالات الإصابة.