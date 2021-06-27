 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 27 حزيران (يونيو) 2021

السودان يتلقى مقترحا من الكنغو لاتفاق مرحلي لملء سد النهضة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 76.1 كيلوبايت
تعاظم خلافات السودان ومصر مع اثيوبيا التي تشيد سد النهضة العملاق .. صورة لرويترز

الخرطوم 27 يونيو 2021 ـ قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إن بلادها تلقت من الكونغو مقترح اتفاق مرحلي لتعبئة سد النهضة تدعمه الأمم المتحدة والولايات المتحدة.

ويرأس رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، الدورة لحالية للاتحاد الأفريقي الذي يتوسط في أزمة سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا.

وأضافت الوزيرة أن الخرطوم قبلت بشروط مبدأ الاتفاق المرحلي بشأن سد النهضة، وأن حكومتها اشترطت أن تكون مدة الاتفاق 6 أشهر، وأن يكون توافقيا وبضمانات دولية.

كما أشارت إلى أن السودان طلب من مجلس الأمن الدولي مناقشة "القرار الأحادي" الإثيوبي بملء سد النهضة، وحث الأطراف الثلاثة على الالتزام بالقانون الدولي والتخلي عن التدابير الأحادية.

ويشعر السودان بالقلق بشأن تدفق المياه إلى سدوده، وتخشى مصر من أن يؤثر على إمداداتها من المياه.

وكشف مسؤول سوداني، الأحد، عن أن بلاده تسلمت الأسبوع الماضي مقترح "اتفاق جزئي" من إثيوبيا حول الملء الثاني لسد النهضة، وأنها وضعت شروطا لقبوله.

ولم يوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، خلال لقاء عقده مسؤولون سودانيون مع إعلاميين في مقر وزارة الخارجية بالخرطوم؛ تفاصيل المقترح الإثيوبي.

وسيمثل قبول السودان هذا الاتفاق الجزئي "تحولا ملفتا" في موقفه بالنسبة لقضية السد، خاصة أنه سبق أن اتفق مع مصر في الأسابيع الماضية على ضرورة أن يكون "الاتفاق شاملا".
لكن مسؤولا حكوميا أعلن أن السودان رفض مقترحا من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة، وذلك بعد تلقي الخرطوم نسخة من اتفاق جزئي بشان السد لذي تشيده أديس أبابا على النيل الأزرق.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول السوداني البارز قوله، إن الاقتراح الإثيوبي بشأن الملء الثاني لسد النهضة "ليس حقيقيا" وإنما "وسيلة لكسب الوقت"، مضيفا أن أي اقتراح من هذا القبيل يجب أن يأتي تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وأن يشمل جميع الأطراف.

وقال المسؤول السوداني إن إثيوبيا "تطرح شروط مستحيلة" تتعلق بتقسيم حصة المياه التي يعتبرها السودان خارج نطاق المفاوضات، بحسب الوكالة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

مؤتمر وحَدَّة الاتحاديين: خبرٌ سار في زمن كئيب! 2021-06-27 18:27:55 بقلم : الواثق كمير kameir@yahoo.com لا ينكر إلا مكابر أن ما نعيشه من ظرف يتسم بشروخ بالغة في المجتمع السياسي والمدني بالبلاد، وما يزال السلام الشامل بعيد المنال، مع تعدد الكيانات المسلحة وترتيبات أمنية عصية التنفيذ، (...)

مبادرة حمدوك ؛ لكي لا تختلط الأوراق 2021-06-27 17:52:05 بقلم : محمد عتيق بعد المقال السابق لهذه الزاوية "حمدوك ، آن أوان الرحيل" أطلق سيادته مبادرةً بإسم (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال ، الطريق إلى الأمام). نحمد له ، أولاً ، أنه نطق بأهم المطالب التي ظل يقدمها كل الحريصين (...)

اسقاط الانتقال.. التقاء الشيوعيبن والإسلاميين 2021-06-26 15:44:19 بقلم : امير بابكر عبد الله يحدثنا التاريخ القريب عن اتفاق الشيوعيبن والاسلاميين على إسقاط نظام مايو الذي ترأسه الراحل جعفر نميري على مدى ستة عشر عاما. وإن لم يأت هذا الاتفاق متزامنا على مدى تلك السنوات، فالاسلاميون (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.