السودان يعلن توفير 250 ألف فرصة عمل للشباب خلال الفترة الانتقالية

الخرطوم 3 نوفمبر 2020 - كشفت وزارة المالية السودانية عن ترتيبات تهدف إلى توفير 250 ألف وظيفة خلال فترة الانتقال، التي مدتها 39 شهر، بدأت في الثالث من أكتوبر الفائت.

وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي

وتخطط الوزارة لتوفير هذه الوظائف من خلال وضع استراتيجية قومية وإنشاء وحدة لريادة الأعمال بهيئة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص، إضافة إلى استحداث صندوق تمويل الشباب.

وقالت وزيرة المالية هبة محمد علي، في تصريح صحفي الثلاثاء: "نعمل على إنشاء وحدة لريادة الأعمال بهيئة الاستثمار وإنشاء صندوق لتمويل الشباب، للمساهمة في توفير 250 ألف فرص عمل للشباب خلال فترة الانتقال".

وعقدت الوزيرة اجتماعا مع رئيس مجلس الإمناء بالمركز العربي لريادة الأعمال والاستثمار إبراهيم بن خليفة آل خليفة.

والمركز العربي تابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).

وقالت هبة إن وزارة المالية حريصة على الاستفادة من خبرات وإمكانيات منظمة (اليونيدو) في مجال ريادة الأعمال.

بدوره، أعلن إبراهيم بن خليفة عن استعداد المنظمة لتقديم العون المالي والفني والخبرات للسودان.

وتعمل (اليونيدو) على مساعدة وحدة ريادة الأعمال في وضع قانونها الخاص وإنشاء مركز للوحدة لتقديم الدعم غير المالي لرواد الأعمال.

وتساعد المنظمة أيضًا في بناء استراتيجية قومية وإنشاء صندوق لتمويل الشباب وربطه مع مؤسسات التمويل داخل السودان.

وستقوم وحدة ريادة الأعمال بتهيئة البيئة والعمل مع حكومة الانتقال ومنظمات المجتمع المدني، علاوة على المنظمات العاملة في تطوير رواد الأعمال