السودان يعلن زيادة حالات الإصابة بكورونا ومسؤول يعزل نفسه لمخالطته مصاب

- وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم
الخرطوم 28 مارس 2020 - أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتين إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى خمسة، في وقت أعلن مسؤول عزل نفسه بعد مخالطته أحد المصابين الجُدد.
وسجلت وزارة الصحة، في الأسبوعين الفائتين، ثلاثة حالات إصابة بالفايروس، توفي أحداهما.
وقالت وزارة الصحة في بيان، تلقته "سودان تربيون"، ليل الثلاثاء: "تم تأكيد حالتين إضافتين أثبت الفحص المعلمي أنهما مصابتين بمرض كورونا المستجد".
وأشارت الوزارة إلى أن المصابين الجدد قدما من دولتين أجنبيتين خلال الأسبوع الماضي.
ووصل مصاب الحالة الرابعة إلى البلاد في 25 مارس الجاري، قادمًا من فرنسا. فيما أتي مصاب الحالة الخامسة من الإمارات في 21 مارس.
وقالت الوزارة إن الحالتين الجدد يخضعان للعزل الطبي.
وأكدت على أن فرق الوزارة تقوم بالتعرف والاتصال على مخالطيهم.
وقال وزير الطاقة والتعدين، عادل علي إبراهيم، السبت، إنه عزل نفسه بعد مخالطته الحالة الرابعة المصابة بفايروس كورونا.
وقالت وزارة الصحة، الجمعة، إن حالات الاشتباه بكورونا الموجودة بالحجر الصحي ارتفع إلى 77 حالة، مشيرة إلى متابعتها 1415 من أصل 2176 شخص قدما إلى البلاد من دول موبوءة بالوباء.
ويتوقع قيام السُلطات، السبت، بزيادة عدد ساعات حظر التجوال الجزئي، بناء على توصية وزير الصحة أكرم علي التوم.
وفرضت السُلطات، الأسبوع الماضي، حظر تجوال جزئي من الثامنة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك ضمن حزمة تدابير استثنائية لمنع تفشي وباء كورونا.
أخر الآراءالصافي نور الدين.. النبيه الأعزل 2020-03-27 18:47:53 بقلم : عبد الحميد أحمد من مزايا الشيخ الصافي نور الدين إبراهيم، وهي كثيرٌ، أنّه من أناس ليس من أخلاقهم عاجل الفُحش ولا سوء الجزع، الناس الذين يَألفُون ويُؤلَفون، يلقاك بوجه طلق، يغمرك بحفاوةٍ صادقة فتحس أنك صديقه (...)
إجراءات الإغلاق الفورى للمعابر والحق فى العودة للوطن ! 2020-03-25 22:08:57 بقلم : فيصل الباقر faisal.elbagir@gmail.com قرار فتح المعابر الجوية والبحرية والبرّية، لفترة مُحدّدة ( 19-21 مارس 2020) – بسبب جائحة كرونا – لإرجاع العالقين/ات بالمعابرالحدودية البريّة من بلدان مُجاورة (مصر- نموذجاً (...)
زيارة رئيس الوزراء إلى القاهرة: ضرورة ملحة! 2020-03-25 07:05:19 الواثق كمير Kameir@yahoo.com وأنا موجود بالقاهرة لقرابة الثلاثة أسابيع، عادت بي الذاكرة إلى زيارة رئيس الوزراء السوداني، د. عبد الله حمدوك، الأولى للقاهرة، في منتصف سبتمبر 2019 قبل اقل من اسبوعين بعد تشكيل حكومته (...)
المزيد