السودان يعلن زيادة حالات الإصابة بكورونا ومسؤول يعزل نفسه لمخالطته مصاب

وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم

الخرطوم 28 مارس 2020 - أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتين إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى خمسة، في وقت أعلن مسؤول عزل نفسه بعد مخالطته أحد المصابين الجُدد.

وسجلت وزارة الصحة، في الأسبوعين الفائتين، ثلاثة حالات إصابة بالفايروس، توفي أحداهما.

وقالت وزارة الصحة في بيان، تلقته "سودان تربيون"، ليل الثلاثاء: "تم تأكيد حالتين إضافتين أثبت الفحص المعلمي أنهما مصابتين بمرض كورونا المستجد".

وأشارت الوزارة إلى أن المصابين الجدد قدما من دولتين أجنبيتين خلال الأسبوع الماضي.

ووصل مصاب الحالة الرابعة إلى البلاد في 25 مارس الجاري، قادمًا من فرنسا. فيما أتي مصاب الحالة الخامسة من الإمارات في 21 مارس.

وقالت الوزارة إن الحالتين الجدد يخضعان للعزل الطبي.

وأكدت على أن فرق الوزارة تقوم بالتعرف والاتصال على مخالطيهم.

وقال وزير الطاقة والتعدين، عادل علي إبراهيم، السبت، إنه عزل نفسه بعد مخالطته الحالة الرابعة المصابة بفايروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة، الجمعة، إن حالات الاشتباه بكورونا الموجودة بالحجر الصحي ارتفع إلى 77 حالة، مشيرة إلى متابعتها 1415 من أصل 2176 شخص قدما إلى البلاد من دول موبوءة بالوباء.

ويتوقع قيام السُلطات، السبت، بزيادة عدد ساعات حظر التجوال الجزئي، بناء على توصية وزير الصحة أكرم علي التوم.

وفرضت السُلطات، الأسبوع الماضي، حظر تجوال جزئي من الثامنة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك ضمن حزمة تدابير استثنائية لمنع تفشي وباء كورونا.