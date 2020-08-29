السودان يعلن عن تسجيل حالات إصابة جديدة بـ(كورونا)

فايروس كورونا حول العالم الى سجن كبير

الخرطوم 29 أغسطس 2020 – أعلنت السُلطات الصحية في السودان، عن تسجيل 107 إصابة جديدة بفايروس كورونا، مقابل تعافي 9 حالات، دون تسجيل أي وفيات.

ويُرجح أن تكون زيادة الحالات ناجمة عن ارتفاع عدد الأشخاص الخاضعين للفحص الطبي، بسبب اشترط السُلطات في الدول الأخرى حمل المسافر شهادة طبية تؤكد عدم إصابته بالفايروس.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت: "نُعلن عن تسجيل 107 إصابة جديدة بفايروس كورونا، فيما تعافت 9 حالات، وذلك ليوم الخميس الفائت".

وأشارت إلى خضوع 1335 شخص للفحص في الخميس، منهم 1169 عينة لمسافرين، فيما تنوعت البقية بين حالات الاشتباه وإعادة فحص لحالات موجبة سابقة.

وقالت الوزارة إن الحالات الجديدة سُجلت منها 106 في الخرطوم وحالة واحدة في القضارف، ليصل بذلك عدد المصابين في الخرطوم 9 ألف و450 شخص، كأكبر نسبة حالات موجبة في منطقة داخل البلاد.

وبالحالات الجديدة، ارتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفا و١٨٩ حالة، بينها 823 وفاة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 6612 شخصًا.

وشددت وزارة الصحة على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

وخففت السُلطات الحكومية في 7 يوليو الفائت، إجراءات كانت قد اتخذتها في مارس وأبريل، للحد من فايروس كورونا، حيث سمحت بعودة النشاط التجاري والدراسي، مع إبقاء الحظر الصحي في الفترة من السادسة مساء حتى الخامسة من صباح اليوم التالي، لكن الإجراء غير مُلتزم به بنسبة كبيرة.