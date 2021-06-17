السودان يعلن عن قوات مشتركة لحفظ الأمن في العاصمة والولايات

الخرطوم 17 يونيو 2021 - أعلن مجلس السيادة السوداني بدء تشكيل قوات مشتركة، لحفظ الأمن وفرض هيبة الدولة في العاصمة الخرطوم والولايات، على أن تعمل بـ"رفقة النيابة العام".

حمدان دلقو الشهير بـ(حميدتي) قائد (الدعم السريع) ..صورة ارشيفية

وصدر قرار تشكيل القوات المشتركة، الخميس، من نائب رئيس مجلس السيادة ورئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام، محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وقال حميدتي، في بيان صادر عن مكتبه، تلقته "سودان تربيون"، إن اللجنة قررت "تشكيل قوة مشتركة لحسم التفلتات الأمنية في العاصمة والولايات وفرض هيبة الدولة".

وأوكل القرار مهمة تشكيل القوات المشتركة إلى عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا، على أن تتكون من الجيش والدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة وممثل للنائب العام وممثلين لأطراف العملية السلمية.

وقال البيان إن مهام اللجنة تتمثل في وضع خطة متكاملة لحسم التفلتات الأمنية في البلاد ومخاطبة ولاة الولايات لتشكيل قوة مشتركة، إضافة لمخاطبة وزارة العدل لإصدار تشريعات قانونية تُوفر غطاء قانوني لعمل اللجنة ومنع التجنيد غير القانوني واللوحات المرورية المخالفة.

ومنح القرار القوات المشتركة في الولايات حق "طلب الدعم بالقوات أو السلاح أو المعينات اللوجستية من المركز".

وطالب البيان بـ “إلزام أطراف العملية السلمية بضبط وحسم منسوبيهم وتحديد أماكن تجمعهم".

وتتجول في العاصمة الخرطوم وبعض الولايات سيارات تحمل لوحات "الجبهة الثالثة -تمازج"، وهي حركة لم تكن معروفة ضمن التي قاتلت النظام السابق، لكنها وقعت على اتفاق السلام بجوبا.

وقال البيان إن القوات المشتركة تبدأ أعمالها بصورة فورية، شريطة أن "تتحرك برفقة النيابة العامة".