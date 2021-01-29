 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 29 كانون الثاني (يناير) 2021

الخرطوم تعلن عودة العلاقات العلمية مع أميركا عبر منصة (برو كويست)

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 29 يناير 2021 ـ أعلن السودان، الجمعة، عن عودة العلاقات بينه والولايات المتحدة الأميركية في المجالات العلمية عبر قواعد البيانات الإلكترونية، برو كويست "Pro Quest Central".

PNG - 126.2 كيلوبايت
وزيرة التعليم العالي انتصار صغيرون

وبفعل عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على السودان حرم السودانيون التقانات الأميركية قبل أن تشطب واشنطن في ديسمبر الماضي اسمه من قائمة الإرهاب، وقبلها بأشهر قررت أيضا إنهاء كافة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.

وقالت وزيرة التعليم العالي السودانية انتصار صغيرون إن هذا التعاون يجيء في إطار سعي وإسهامات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاستفادة من رفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.

وأكدت عودة العلاقات بين السودان وأميركا في المجالات العلمية عبر منصة "برو كويست" التي تحتوي على أكبر قاعدة بيانات في مختلف التخصصات كالطب والعلوم الاجتماعية والتكنولوجيا والتاريخ والأدب والفلسفة وغيرها من العلوم.

وتتيح المنصة أيضاً العناوين والمعلومات المهمة ونشرها في جميع أنحاء العالم.

وأبلغت الوزيرة وكالة السودان للأنباء أن منصة "برو كويست" تقدم أحدث الخدمات في المجالات العلمية للناشرين وتوفر معلومات شاملة ومتخصصة.

وطبقا للوزيرة تنشر المنصة أيضا الأخبار التي تهم باحثي الخدمة العلمية وآخر ما توصلت اليه الأفكار الأكاديمية، موضحة أن قواعد بيانات المنصة هي الأكثر شيوعاً وسهلة الاستخدام وبها محتوى متنوع ويدعم البحث العلمي في كل التخصصات.

وأكدت أن التعليم العالي سيقطف أول ثمرة من ثمار التعاون بين السودان وأميركا، لأن الولايات المتحدة تقف مع السودان في كافة القضايا لإدماجه في المحيط الإقليمي والدولي، مشيرة الى أن أغلبية الجامعات السودانية يمكنها الوصول إلى قاعدة البيانات والمعلومات والاستفادة من الخدمات التي تقدمها دون أي عوائق.

وأعربت عن امتنانها لكل من ساهم في فتح مثل هذه الآفاق التي تتيح فرص أوسع للتعاون وتبادل الخبرات في مجال التعليم العالي وأبدت تطلعها لبداية مزدهرة في العلاقات الثنائية بين البلدين.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

فتّش من يُغيًب دولة القانون؟! 2021-01-29 08:38:36 بقلم : خالد التيجاني النور (1) والبلد" تتكاثر فيها الزعازع وتتناقص الأوتاد" التوصيف الدقيق للراحل د. منصور خالد في تشخيص الحالة السودانية، فهل هي مجرد صدفة توايد حدوث هذه الاضطرابات التي باتت تشد وطن منهوك من أطرافه ومن (...)

الإمبراطور منليك فوَّض الرائد جوين لتخطيط الحدود 2021-01-27 13:41:58 دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه ftaha39@gmail.com 1 في يوم الثلاثاء 12 يناير 2021، أفصح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الإثيوبية في تصريح خلال مؤتمر صحفي عن أمر بالغ الخطورة. فقد ذكر في التصريح أن اتفاقية العام 1902 نصّت (...)

الجيش والجنجويد : حتمية المواجهة 2021-01-24 20:16:29 بقلم : محمد عتيق لم يعد هنالك شك مطلقاً في أن "المكون العسكري" "لجنة البشير الأمنية" "المجلس العسكري" "الفريق البرهان ومن ورائه فلول النظام الساقط" ، أياً كان الاسم ، يعمل على الانقضاض على السلطة .. هذا المكون مدعوماً من (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.