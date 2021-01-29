الخرطوم تعلن عودة العلاقات العلمية مع أميركا عبر منصة (برو كويست)

الخرطوم 29 يناير 2021 ـ أعلن السودان، الجمعة، عن عودة العلاقات بينه والولايات المتحدة الأميركية في المجالات العلمية عبر قواعد البيانات الإلكترونية، برو كويست "Pro Quest Central".

وزيرة التعليم العالي انتصار صغيرون

وبفعل عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على السودان حرم السودانيون التقانات الأميركية قبل أن تشطب واشنطن في ديسمبر الماضي اسمه من قائمة الإرهاب، وقبلها بأشهر قررت أيضا إنهاء كافة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.

وقالت وزيرة التعليم العالي السودانية انتصار صغيرون إن هذا التعاون يجيء في إطار سعي وإسهامات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاستفادة من رفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.

وأكدت عودة العلاقات بين السودان وأميركا في المجالات العلمية عبر منصة "برو كويست" التي تحتوي على أكبر قاعدة بيانات في مختلف التخصصات كالطب والعلوم الاجتماعية والتكنولوجيا والتاريخ والأدب والفلسفة وغيرها من العلوم.

وتتيح المنصة أيضاً العناوين والمعلومات المهمة ونشرها في جميع أنحاء العالم.

وأبلغت الوزيرة وكالة السودان للأنباء أن منصة "برو كويست" تقدم أحدث الخدمات في المجالات العلمية للناشرين وتوفر معلومات شاملة ومتخصصة.

وطبقا للوزيرة تنشر المنصة أيضا الأخبار التي تهم باحثي الخدمة العلمية وآخر ما توصلت اليه الأفكار الأكاديمية، موضحة أن قواعد بيانات المنصة هي الأكثر شيوعاً وسهلة الاستخدام وبها محتوى متنوع ويدعم البحث العلمي في كل التخصصات.

وأكدت أن التعليم العالي سيقطف أول ثمرة من ثمار التعاون بين السودان وأميركا، لأن الولايات المتحدة تقف مع السودان في كافة القضايا لإدماجه في المحيط الإقليمي والدولي، مشيرة الى أن أغلبية الجامعات السودانية يمكنها الوصول إلى قاعدة البيانات والمعلومات والاستفادة من الخدمات التي تقدمها دون أي عوائق.

وأعربت عن امتنانها لكل من ساهم في فتح مثل هذه الآفاق التي تتيح فرص أوسع للتعاون وتبادل الخبرات في مجال التعليم العالي وأبدت تطلعها لبداية مزدهرة في العلاقات الثنائية بين البلدين.