السودان يعلن فتح المعابر مع دولة الجنوب أول أكتوبر

الوفد السوداني برئاسة حمدوك يلتقي عددا من المسؤولين بجنوب السودان ـ 20 أغسطس 2021

الخرطوم 20 أغسطس 2021 ـ أعلن وزير التجارة والتموين السوداني اعادة فتح المعابر والتبادل التجاري مع دولة جنوب السودان أول أكتوبر القادم.

وعقد وزير التجارة والتموين علي جدو بجوبا عاصمة جنوب السودان ضمن وفد وزاري يقوده رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك لقاءً ثنائياً مع وزير الاستثمار ممثل وزير التجارة بدولة جنوب السودان، ضيو مطوك.

وناقش اللقاء القضايا المتعلقة بفتح التجارة والمعابر بين السودان ودولة الجنوب، وأوضح الوزير أن اللقاء كان ناجحاً وتم من خلاله التوصل لتفاهمات مهمة.

وكشف علي جدو عن صدور إعلان جوبا والذي يتضمن في جانب منه فتح التجارة والتبادل التجاري بين السودان وجنوب السودان، وأعلن أن الأول من أكتوبر القادم هو الموعد لفتح التجارة ما بين البلدين.

وأكد وزير التجارة والتموين خلال اللقاء أهمية التجارة بين السودان ودولة جنوب السودان لتعود بالمنفعة للدولتين باعتبارها الداعم الأساسي للاقتصاد وستسهم في الازدهار الاقتصادي بالبلدين الشقيقين.

وقال وزير التجارة والتموين إن المداولات كانت جيدة تم من خلالها مناقشة بعض القضايا المتعلقة باتفاقيتين، اتفاقية حول التعاون في مجال التجارة، واتفاقية حول تجارة الترانزيت.

وأبان أن اللقاء أمن على ضرورة إخضاع هاتين الاتفاقيتين لمزيد من التداول توطئة لتوقيعها بين البلدين مؤكدا أن إعلان جوبا يعتبر بادرة وبداية طيبة لفتح التجارة مع دولة جنوب السودان.

من جانبه أكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لدى لقائه نائب رئيس دولة الجنوب تعبان دينق أن الحكومة السودانية كانت حريصة على أن تكون هذه الزيارة بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين والأمنيين من أجل نقل العلاقة إلى مستوى متقدم في الشفافية وتبادل المصالح.

وأضاف حمدوك قائلاً: "نتطلع إلى بناء الطرق والمعابر والسكك الحديدية لربط كل مدن السودان وجنوب السودان من بورتسودان والخرطوم إلى جوبا وواو وغيرها من المدن في الدولتين".

من جانبه أكد تعبان أن فتح المعابر بين السودان وجنوب السودان سيكون له مردود عظيم على المواطنين في الجانبين ويجب أن تنطلق مشاريع لتسهيل الحركة بما في ذلك تنظيف مجرى النهر لاستعادة النقل النهري.