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السودان يعلن وفاة أول مواطن أصيب بفايروس كورونا 

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الخرطوم 13 مارس 2020 - أعلنت وزارة الصحة الاتحادية بالسودان، الجمعة، وفاة مواطن أصيب بفايروس كورونا، قادم من دولة الإمارات.

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وزير الصحة أكرم علي التوم

أوضحت الوزارة في بيان تلقته "سودان تربيون"، أن "المصاب رجل في الخمسينات من العمر يسكن العاصمة الخرطوم، وقد توفى أمس الخميس".

وأضاف، " زار دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأسبوع الأول من مارس".

وأكدت الوزارة إجراء التجهيز لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض، ضمن الخطة القومية الموسعة لمكافحة كورونا.

وقال وزير الصحة الاتحادي اكرم علي التوم في مؤتمر صحفي ان اجراءات اتحذت لفحص ذوي المتوفي ومخالطيه طوال فترة المرض للتأكد من عدم انتقال عدوى الفايروس.

وأكد أن الوزارة تتحمل كل الإخفاقات في التعامل مع ااحالة المتوفاة بفايروس كورونا وستتم محاسبة من تساهل في التعامل مع الحالة.

وكان المريض دخل عدد من المستشفيات الخاصة بالخرطوم واكدت الفحوصات بتلك المشافي عدم اصابته بالفايروس المميت.

ودعا رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إلى توخي الحذر، تفاديا لانتشار وباء كورونا.

وأضاف في تغريدة على "فيس بوك"، "يجب توخي الحذر لأن وباء كورونا ينتشر بسرعة.. نحث جميع المواطنين على اتباع الإرشادات الصحية التي أعلنتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وذلك لحماية أنفسهم وأسرهم".

وتابع، "يمكن أن تكون الأعمال البسيطة مثل غسل اليدين، وتجنب الأماكن المزحمة مفيدة جدا خلال هذه المرحلة الحرجة".

وزاد، "كما قال السيد تيدروس، مدير منظمة الصحة العالمية، هذا المرض يمكن السيطرة عليه، وأؤكد لكم أن الجهات المعنية مستعدة لتنفيذ خطة الاستعداد والاستجابة الشاملة للتصدي لوباء كورونا".

وأصدرت سلطة الطيران المدني السودانية، أمس الخميس، نشرة دولية (نوتام) للطيران تقضي بتسيير رحلة واحده من الرحلات المجدولة بعد تفشي الإصابة بفيرس كورونا في عدد من الدول، كما تقرر تعليق الطيران مع 8 دول وإغلاق المعابر البرية مع مصر.



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