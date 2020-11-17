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السودان يعلن وفاة 56 شخصا خلال الموجة الثانية لـ(كورونا)

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تزايد اصابات كورونا في السودان

الخرطوم 17 نوفمبر 2020 – أعلنت وزارة الصحة في السودان، عن تسجيل 191 إصابة بفايروس كورونا خلال مرحلة تفشي الموجة الثانية التي بدأت أواخر أكتوبر الفائت، إضافة إلى تسجيل 56 حالة وفاة جديدة.

ولم تتخذ حكومة الانتقال أيّ إجراءات مشددة حيال الموجة الثانية لمنع تفشي جائحة كورونا، لكنها دعت السودانيين إلى ضرورة التقييد بإرشادات وزارة الصحة لتلافي إصابتهم بالوباء.

وقالت وزارة الصحة في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء: "منذ بداية الموجة الثانية، رصدنا 56 وفاة لحالات مصابة بكورونا، كما تم تسجيل 191 إصابة جديدة".

وأشارت إلى أن حالات الوفاة خلال الموجة الثانية سُجل منها 46 في ولاية الخرطوم و10 حالات في ولاية الجزيرة.

وبذلك، ارتفع عدد المصابين بالوباء في السودان مُنذ بدء الجائحة في الانتشار في أبريل الفائت إلى 15 ألف و17 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة ألف و175، بينما تعافى 9 آلاف و609 حالة.

وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 128 حالة إصابة ليوم 15 نوفمبر الجاري، منها 115 حالة في الخرطوم و5 إصابات في البحر الأحمر و4 حالات في الجزيرة، إضافة إلى إصابتين في القضارف وحالة إصابة واحدة في كل سنار والولاية الشمالية.

وأعلن وزير التربية والتعليم محمد الامين التوم، عن بدء العام الدراسي في 22 نوفمبر الجاري.



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