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السودان يعلن 59 إصابة جديدة بـ(كورونا) وعدد الضحايا يرتفع لـ 41

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فايروس كورونا حول العالم الى سجن كبير

الخرطوم 2 مايو 2020 – أعلنت وزارة الصحة السودانية، عن تسجيل 59 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، إضافة إلى تسجيل 5 وفيات.

وبذلك، يرتفع عدد حالات الإصابة في البلاد من بداية الجائحة إلى 592، تتضمن 41 حالة وفاة، فيما تماثل 52 شخص للشفاء.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، مساء السبت: "نُعلن عن تسجيل 59 حالة إصابة بفايروس كورونا المستجد، إضافة إلى تسجيل 5 وفيات".

وأشارت إلى أن ولاية الخرطوم سجلت 47 حالة ضمن الحالات الجديدة، وحالتين في كل ولايات سنار وجنوب دارفور وشرق دارفور، فيما سجلت ولايتي القضارف وشمال دارفور حالة لكل منهما.

وقالت إن الوفيات سجلت منها ثلاثة في ولاية الخرطوم ضمن الحالات التي أُعلن عنها سابقًا، فيما حالتي الوفاة المتبقية سجلت في كل القضارف وشمال دارفور ضمن حالات التي اكتشفت السبت.

ولا تزال الخرطوم أكبر المناطق في السودان التي سجلت حالات إصابة بفايروس كورونا، حيث بلغ عدد الإصابات فيها 521 حالة، تليها ولاية الجزيرة بـ 24 حالة، من بعدها ولاية القضارف التي سجلت 5 حالات.

وقالت وزارة الصحة إنها مستمرة في البحث النشط عن الأشخاص المخالطين للحالات الجديدة، ودعت المواطنين إلى التبليغ الفوري عن أي حالة اشتباه.

ودخلت عدد من الولايات في إغلاق شامل من بينها شمال كردفان، فيما بدأ حظر التجوال الكلي في ولاية الخرطوم مُنذ 18 أبريل الفائت؛ بهدف منع تفشي الفايروس على نطاق واسع.



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