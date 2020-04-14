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السودان يعلن تزايد الإصابة بـ(كورونا) والاتحاد الأوروبي يدفع بـ 80 مليون يورو

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الخرطوم 14 أبريل 2020 – أعلنت وزارة الصحة السودانية الثلاثاء تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفايروس كورونا توفيت منها واحدة، في وقت قدم الاتحاد الأوروبي دعما للخرطوم بقيمة 80 مليون يورو لتمكينه من مكافحة الجائحة.

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وزير الصحة أعلن تزايد حالات الاصابة بكورونا في البلاد

وبحسب وزارة الصحة فإن التقارير الوبائية أفادت تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بكورونا المستجد بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة ليرتفع عدد الحالات المؤكدة حتى الثلاثاء الي 32 ويزيد أيضا عدد الوفيات الي خمسة منذ بداية الوباء.

وقالت الوزارة في تعميم صحفي أن واحدة من الحالات الجديدة تم تسجيلها في محلية القطينة بولاية النيل الأبيض جنوب الخرطوم.

ومنذ بداية الوباء تماثلت ثلاث حالات للشفاء وغادرت العزل ليبلغ العدد الكلي للمرضي في مركز العزل حتى الثلاثاء 24 مريض يتلقون الرعاية الصحية الكاملة.

وفي غضون ذلك أعلن الاتحاد الأوروبي، دعم السودان بمبلغ 80 مليون يورو، لمواجهة خطر فايروس كورونا.

وأجرت مفوضة الشراكات والتعاون الدولي في الاتحاد الأوروبي، جوتا يوربلينين، اتصالا هاتفيا، برئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الثلاثاء لبحث كيفية دعم تقديم المساعدات للسودان لمواجهة كورونا.

وطبقا لبيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء، تلقته "سودان تربيون"، فإن يوربلينين، حثت المؤسسات الدولية لوضع السودان ضمن الدول المستفيدة من الدعم.

وحث المسؤولة الأوروبية، بنك وصندوق النقد الدوليين لوضع السودان ضمن الدول المستفيدة من دعم الدولي لمواجهة خطر فيروس كورونا.

من جهة أخرى طلبت وزارة الخارجية من الصين مساعدتها في الحصول على معينات لمواجهة خطر كورونا.

واجتمع وكيل وزارة الخارجية الصديق عبد العزيز الثلاثاء بالسفير الصيني لدى الخرطوم ما شينمين.

وأفاد تصريح من الوزارة أن اللقاء تطرق لعدد من موضوعات التعاون الثنائي والإقليمي والدولي والتعاون لمجابهة جائحة الكورونا.

وأضاف " في هذا الصدد تقدّم الوكيل بطلب مساعدة السودان بالأدوية والمعدات الطبية في جهوده لمجابهة الجائحة".

ونقل التصريح عن السفير تفهمه للوضع الصحي بالبلاد وانه وعد بتقديم العون للسودان في أقرب الآجال، كما أكد أن الصين تولي اهتماما خاصاً بتقديم المساعدات الطبية للسودان في مجابهة هذا المرض الخطير.

الى ذلك قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن أول” رحلة طيران لإبداء التضامن “هبطت في أديس ابابا بإثيوبيا يوم الثلاثاء حاملة إمدادات طبية من منظمة الصحة العالمية سيتم توزيعها في أفريقيا.

وتضم الشحنة مليونا من الكمامات والنظارات الواقية والقفازات وغيرها من المعدات الوقائية المخصصة للعاملين في مجال الصحة، وكذلك أجهزة التنفس للمرضى، وسُتنقل في وقت لاحق يوم الثلاثاء جوا إلى خمس دول أفريقية هي جيبوتي والسودان وإريتريا والصومال وتنزانيا.

وقالت إليزابيث بايرز المتحدثة باسم البرنامج في إفادة صحفية في جنيف” من هذه المراكز الخمسة سيتم إرسالها إلى أكبر عدد ممكن من الدول“. وأضافت أن الإمدادات كافية لحماية العاملين في مجال الصحة أثناء علاج ما يزيد على 30 ألفا من المرضى في أنحاء القارة.



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