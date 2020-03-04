السودان يعيد توظيف مساعدات خارجية لتمويل استيراد سلع أساسية

الخرطوم 4 مارس 2020- كشف محافظ بنك السودان المركزي عن تلقي الحكومة مبالغ مالية كبيرة من مؤسسات مالية خارجية لدعم مشروعات التمويل الأصغر لكن تقرر توجيهها للاستفادة منها في استيراد السلع الاستراتيجية.

محافظ بنك السودان المكلف بدرالدين عبد الرحيم

وأعلن بدر الدين عبد الرحيم خلال حديثه الأربعاء في مبادرة "تنمية الاستثمارات المحلية عبر ريادة الأعمال والابتكار" عن شراكة مع البنك الاسلامي جدة للتمويل بالجملة لعدد 14 مؤسسة بمبلغ 26 مليون دولار يتضمن رفع القدرات ومراكز لتدريب ريادة الاعمال في اربعة ولايات بجانب مبلغ 50 مليون دولار كقرض من الصندوق العربي لتمويل المشروعات الصغيرة.

وأشار المحافظ الى تلقي منحة البنك الاسلامي جدة بـ 450 لف دولار كدعم فني مضاف الي ذلك قرض من الصندوق العربي بواقع 72 مليون دولار تستهدف جملة من الاصلاحات التشريعية والشمول المالي بما يمكن المشروعات من الانطلاق.

وقال إن البنك الإفريقي للتنمية قدم منحة بـ 23 مليون دولار كضمان لتمويل الشباب لمشاريع القطاع الزراعي، بجانب مبلغ ملياري دولار من مؤسسة "صلتك" القطرية كضمانات توزع على البنوك اكثرها تذهب لبنك الادخار على مدار ثلاثة سنوات.

وقال المحافظ " كل المبالغ المذكورة تم استلامها بالعملات الحرة، غير أن الدولة اخذتها للاستفادة منها في استيراد السلع الاستراتيجية على أن يتم طباعة قيمتها بالمقابل من العملة السودانية لتمويل مشروعات التمويل الأصغر والصغير".

وأعلن المحافظ حصولهم على منحة من البنك الافريقي بـ 23 مليون دولار لإنشاء صندوق ضمان للشباب عبر آلية تقاسم الارباح، لافتا لتوزيعهم مبلغ 9 مليون دولار لستة بنوك بينما ستوزع مثلها الايام القادمة فيما يتم استخدام المتبقي من المنحة لدعم فني للقطاع الزراعي كتدريب.

وأعلن ان سياسة بنك السودان التمويلية 2020 قائمة على السماح بدعم التمويل الصغير بالإضافة للأصغر بشروط بما في ذلك سقف التمويل 1500 جنيه اي ما يعادل 30 ألف دولار وفقا للسعر الرسمي.