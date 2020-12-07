السودان يغادر القائمة الاميركية لمنتهكي الحريات الدينية

واشنطن 7 ديسمبر 2020 – قررت الإدارة الاميركية حذف السودان من قائمة المراقبة، بناء على التقدم الكبير الذي حققه في مجال الحريات الدينية.

سودانيون مسيحيون يشاركون في صلاة لعيد ميلاد المسيح في الخرطوم 25 ديسمبر 2012م

ونقلت اميركا في 20 ديسمبر 2019، السودان من القائمة السوداء حول الحريات الدينية إلى قائمة المراقبة، والقائمة السوداء تضم الدول التي تًشكل مصدر قلق خاص مجال الحريات الدينية.

وقال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، في تغريدة على توتير، الاثنين: "تم حذف السودان وأوزبكستان من قائمة المراقبة الخاصة بناء على التقدم الكبير والملموس الذي حققته حكومتا البلدين خلال العام الماضي".

وأضاف: "إن الإصلاحات الشجاعة للقوانين والممارسات في السودان تشكلان نموذجاً تحتذي بها الدول الأخرى".

وتابع: "التزام الولايات المتحدة بالحرية الدينية لا يتزعزع، لا ينبغي السماح لأي دولة أو كيان بملاحقة الناس دون عقاب بسبب معتقداتهم".

وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية السودان كدولة منتهكة للحريات الدينية منذ عام 1999.

وعملت الحكومة المدنية التي تسلمت مقاليد حكومة الحكم بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بعد عزل الرئيس عمر البشير؛ على ضمان الحرية الدينية في البلاد، كما شرعت في إعادة الكنائس التي صادرتها أو دمرتها حكومة البشير.

وصنف تقرير الحريات الدينية، الصادر من وزارة الخارجية الاميركية، كل من: بورما والصين وإريتريا وإيران ونيجيريا وكوريا الشمالية وباكستان والسعودية وطاجكستان وتركمانستان، في القائمة السوداء بموجب قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998.

وأشار التقرير إلى وضعت في جزر القمر وكوبا ونيكاراغوا وروسيا على قائمة المراقبة الخاصة للحكومات التي شاركت في الانتهاكات للحرية الدينية أو تغافلت عنها.

وأدرجت وزارة الخارجية حركة الشباب وتنظيم القاعدة وجماعة بوكو حرام وتنظيم تحرير الشام وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وجماعة أنصار الله (الحوثيين) وجماعة نصر الإسلام والمسلمين وحركة طالبان، كـ "كيانات ذات اهتمام خاص أو قلق خاص".