السودان يفرض حظر تجوال جزئي وينشئ صندوقا قوميا لمكافحة (كورونا)

الخرطوم 23 مارس 2020 -فرض السودان حظر تجوال جزئي، وعلق السفريات الداخلية، في إطار إجراءات احترازية لمكافحة فيروس (كورونا)، كما تقرر انشاء صندوق قومي لحشد التبرعات لمواجهة الوباء.

القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

واتخذت البلاد، التي سجلت حتى الآن حالتي إصابة بالفايروس، حزمة قرارات وقائية منعا لتفشي الوباء.

وقال عضو مجلس السيادة، صديق تاور، في تصريح الإثنين إن مجلس الأمن والدفاع "قرر فرض حظر تجوال جزئي من الثامنة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا، اعتبارًا من الثلاثاء".

وكشف تاور عن قرار بتعليق تحركات البصات السفرية إلى كل ولايات السودان، اعتبارًا من الخميس المقبل، في محاولة منه لمكافحة فايروس كورونا.

بدوره أعلن رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في كلمة بثها للشعب السوداني، الاثنين، انشاء صندوق قومي لدعم ومكافحة الوباء القاتل.

وقال البرهان في كلمته، التي بثها التلفزيون السوداني، إن إمكانيات البلاد الصحية والاقتصادية لا تتحمل تبعات تفشي الإصابة بالمرض، مما يستدعي إنشاء الصندوق، الذي قال غنه سيكون مفتوحا ليساهم فيه جميع السودانيين داخل وخارج البلاد.

وقال البرهان إن إمكانيات القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى ستكون تحت تصرف لجنة مكافحة فايروس كورونا.

وحث رئيس مجلس السيادة الشعب السوداني على الكف عن التعامل العفوي، وإتباع الاشاردات الصحية والوقائية والأمنية، للحد من انتشار الوباء.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الجاري، السودان في وضع الخطر في مكافحة فايروس كرورنا، بسبب ضعف نظامه الصحي

اسبوع حاسم

وقال المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريح صحفي الاثنين إن تجارب الدول الاخرى تشير الى أن السودان مقبل على مرحلة صعبة وأن هذا الأسبوع سيكون حاسما في مواجهة الفايروس" .

وأضاف " للاسف تنتشر معلومات مغلوطة وشائعات تنتشر عبر الوسائط وتثير رعبا وسط الناس ، وانه تم اتشاء منصة اعلامية موحدة لتوفير المعلومات حول المرض".

وأشار الى وجود فريق طبي واعلامي مستعد للرد على استفسارات الصحفيين بشأن المرض.