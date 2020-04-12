السودان يفرض عقوبات مالية على المخالفين للطوارئ الطبية الخاصة بـ(كورونا)

فايرس كورونا أثار ذعرا واسعا وأثر على حركة الاقتصاد والسفر في غالب دول العالم

الخرطوم 12 أبريل 2020 - فرض مرسوم طوارئ، صادر من رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأحد عقوبات مالية على المخالفين للطوارئ الطبية السارية لمكافحة جائحة كورونا.

وسجلت السُلطات الطبية 19 حالة إصابة مؤكدة بالفايروس، توفت منها حالتين وتماثلت أربع حالات للشفاء، فيما وصل عدد حالات الاشتباه 285 حالة.

وأصدر رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، مرسوم طوارئ رقم 1، تلقته "سودان تربيون"، الأحد، فرض عقوبات مالية قاسية بحق كل من يخالف منشورات وزارات الصحة والعمل والأوقاف الإسلامية.

ومنح أمر الطوارئ قوات الشرطة والنيابة العامة صلاحيات واسعة، بشأن إغلاق الأماكن العامة وحجز الأشخاص والمركبات.

ومنع الأمر التعدي على الكوادر الطبية والصحية أثناء مزاولة عملهم، وإتلاف المراكز الصحية، وتهريب الأشخاص عبر الحدود، واحتكار الغذاء والدواء أو زيادة أسعارهما.

وحرم أمر الطوارئ نشر المعلومات غير الصحيحة، الخاصة بجائحة كورونا. عبر أي من وسائل النشر.

وحذر من عدم الالتزام بإغلاق المؤسسات التعليمية ودور الرياضة والأندية والتواجد في الأماكن العامة وأقامة احتفالات خاصة أو عامة.

وطالب أمر الطوارئ بعدم مخالفة التدابير الصادرة من وزارة الصحة المقررة بشأن القادمين من الدول الأخرى، وطالب أيضًا التقييد بالإجراءات الصحية في تنظيم الأسواق والأماكن العامة.

ومنع الأمر السودانيين من الخروج من منازلهم أثناء ساعات الحظر المعلن دون ضرورة، إضافة إلى منعهم من التردد على المنشأت الطيية ومراكز العزل.

وطالب منشور الطوارئ بعدم رفض الفحص الطبي المقرر من السُلطات الطبية.

وفرض المنشور على الرافضين للفحص الطبي غرامة قدرها 10 ألف جنيه، وعلى الرافضين للعزل غرامة 20 ألف.

وأوقع أمر الطوارئ غرامة 5 ألف لكل من يخالف منشورات وزراتي العمل والأوقاف، ولكل من تجمع في الأعراس أو المأتم أو في أماكن بيع الشاي والقهوة أو أمام المستشفيات أو على ضفاف نهر النيل.

وكان السودان فرض طوارئ طبية، وقرر إغلاق المدارس والجامعات، وفرض حظر تجوال جزئي؛ ضمن تدابير استثنائية اتخذها لمنع تفشي جائحة كورونا،